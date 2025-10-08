T.C. GAZİANTEP 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

22.09.2025

Sayı : 2025/489 Esas

İLAN

Miras bırakan Mahmut oğlu Hanifi, Hilmi ve Hayri bakımından 4721 sayılı TMK'nun 594. Vd. Maddeleri uyarınca dosyada mevcut nüfus kayıtlarına göre mirasçılık belgesi düzenleneceğinden, mirasçılarının tespitinin mümkün olmaması nedeniyle, murisin mirasçısı olduğunu iddia eden kişi veya kişilerin birinci ilan tarihinden başlayarak 1 ay sonrasında yapılacak ikinci ilan tarihinden itibaren 1 yıllık yasal süresi içinde mirasçıları tarafından mirasçılık sıfatları bildirmek üzere Gaziantep 4. Sulh hukuk mahkemesi 2025/489 Esas sayılı dosyasına başvurulması,kimse başvurmadığı ve hiçbir mirasçısı tespit edilemediği takdirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın develete geçeceğine ilişkin ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN02308831