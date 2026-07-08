GAZİANTEP 4. AİLE MAHKEMESİ

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T.C. GAZİANTEP 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/740 Esas

DAVALI : ALİ HÖSÜK 374*****776

Davacı Zehra HÖSÜK tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

1-Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen yurt içi ve yurt dışı adresinize davacı Zehra HÖSÜK tarafından verilen dava dilekçesi ve mahkememiz 10.12.2025 tarihli Tensip Zaptı tebliğe çıkarılmış olup, adresinize tebligat yapılamamıştır. Yurt Dışı ve Yurt İçi Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

a- 6100 Sayılı HMK'nın(127. maddesi) uyarınca dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap verebileceğiniz hususunun ihtarına,

b- 6100 Sayılı HMK'nın(117. maddesi) uyarınca İlk itirazların hepsi cevap dilekçesinde ileri sürülmek zorunda olup; aksi halde dinlenmeyeceğinizinihtarına,

c- Cevap dilekçesinde gösterilen ve elinizde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin veya sadece örneklerinin dilekçeye eklenerek, mahkemeyeverilmesi ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yer almasının zorunlu olduğunun ihtarına,

d- 6100 Sayılı HMK'nın(318. maddesi) uyarınca Tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek ; elinizde bulunan delillerin harç ve vergiye tabi olmaksızın davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örnekleriniveya sadece örneklerini dilekçesineeklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçesinde yer vermek ayrıca masrafını karşılamak zorunda olduğunuzun ihtarına,

e- 6100 Sayılı HMK'nın(194. maddesi) uyarınca, dayandığınız vakıaları, ispata elverişli şekilde somutlaştırmanız gerektiğinin, dayandığınız delilleri ve hangi delilin hangi vakıanın ispatı için gösterildiğini açıkça belirtmenizin zorunlu olduğunun ihtarına,

f- 6100 Sayılı HMK'nın(128. maddesi) uyarınca, Süresi içinde cevap dilekçesi vermemiş olmanız halinde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınızınihtarına,

2- Dava Dilekçesi ve mahkememiz 10.12.2025 tarihli Tensip Zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangvotr Basın no ILN02505468