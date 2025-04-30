GAZİANTEP 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

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T.C.

GAZİANTEP 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/163 Esas

DAVACI : ROYAL HALI İPLİK TEKSİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

DAVALI : MEHMET HİLMİ NAKIBOĞLU (TC: 28132695994)

Davacı dava dilekçesinde özetle müvekkili şirketin yönetiminde görev yaptıkları dönemde, şirket kaynaklarından toplam 1.590.913,60 TL'yi 09/09/2009 - 06/11/2015 tarihleri arasında şirketin olağan faaliyetleri ile ilgisi olmaksızın FETÖ/PDY terör örgütüyle irtibatı/iltisakı olması nedeniyle kapatılan Kimse Yok Mu Derneği, Zirve Üniversitesi, HÜRSİAD, Gaziantep Atlı Spor Binicilik Kulübü ve Özel Sunguroğlu Liseleri Mez. Yar. Day. ve Dostluk Derneği adlı kuruluşlara bağış adı altında aktaran DAVALILARIN, Şirkete vermiş oldukları söz konusu zararın TTK'da yer alan mali mesuliyet hükümleri kapsamında bağış tarihlerinden itibaren hesaplanacak avans faiziyle tazminine, yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesin talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce 08/09/2025 günü saat: 09:18'da ön inceleme duruşması yapılacak olup, 6100 sayılı HMK m.139/1-ç hükmü uyarınca 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunulmayan belgeleri mahkemeye sunmak veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmanın gelmeyen tarafın yokluğunda yapılacağı ve gelmeyenin yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın gelmeyenin muvafakatı olmadan iddia ve savunmasını genişletip değiştirebileceği, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra işbu tebliğin yapılmış sayılacağı ve bu sürenin bitimi ile öngörülen sürenin başlayacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02214906