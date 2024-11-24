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GAZİANTEP 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

GAZİANTEP 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 00:00

İLAN
GAZİANTEP 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
2022/169 Esas

Davacı , ŞENEL BALTA ile Davalı , GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Mahkememiz dosyasında davacı Şenel BALTA ekte krokisi gönderilen Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Yağdöver Mahallesinde, Kain 787parselnolu taşınmazın A ve B harfi ile gösterilen kısımların kendi adına tapuya kayıtve tesciline karar verilmesini talep etmiş olmakla ; Bu taşınmazda hak ve alakası bulunanların mahkememizin 2022/169 Esas sayılı dava dosyasına ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde başvurmaları gerektiği aksi takdirde davacı ŞENEL BALTA adına tescile karar verilebileceği;
İlan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02128039