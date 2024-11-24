İLAN

GAZİANTEP 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2022/169 Esas

Davacı , ŞENEL BALTA ile Davalı , GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Mahkememiz dosyasında davacı Şenel BALTA ekte krokisi gönderilen Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Yağdöver Mahallesinde, Kain 787parselnolu taşınmazın A ve B harfi ile gösterilen kısımların kendi adına tapuya kayıtve tesciline karar verilmesini talep etmiş olmakla ; Bu taşınmazda hak ve alakası bulunanların mahkememizin 2022/169 Esas sayılı dava dosyasına ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde başvurmaları gerektiği aksi takdirde davacı ŞENEL BALTA adına tescile karar verilebileceği;

İlan olunur.

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