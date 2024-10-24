GAZİANTEP 3. AİLE MAHKEMESİ

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T.C. GAZİANTEP 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1097 ESAS

Mahkememizin 2023/1097 Esas sayılı dosyasının 15/10/2024 tarihli duruşmasında davalıya duruşma gün ve saatinin (16/01/2025 günü saat 10:10) ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup; "Duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz hakkınızın olmadığı ve tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluklarında hüküm verileceği" hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02108815