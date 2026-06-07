GAZİANTEP 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

İLAN

T.C. GAZİANTEP 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/185 Esas

DAVACI : NESİME SETGE TISKAOĞLU T.C. Kimlik No : 51****98

Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasında davacı Nesime Setge Tıskaoğlu'na, vekili tarafından sunulan vekillikten çekilme dilekçesi ile dosyanın son durumu hakkında düzenlenen zabtın tebliğine karar verilmiştir.

Yapılan tüm araştırmalara rağmen muhatabın adresi tespit edilemediğinden tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

İşbu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, vekillikten çekilme dilekçesi ile son duruma ilişkin zabtın bu suretle tebliğ edilmiş kabul edileceği hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Durusma Günü: 13/11/2026 günü saat: 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

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