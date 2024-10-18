T.C. GAZİANTEP 15. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

11.10.2024

Sayı : E.88503026-2024/24-Ceza Dava Dosyası

İ L A N

Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesince 11/09/2024 tarih ve 2024/24 Esas 2024/9 Karar sayılı ilamı ile sanık Orhan Hamo hakkında "Yağma" suçundan 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası ile "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma " suçundan1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, gerekçeli karar, sanık Müdafinin ve sanığın istinaf dilekçesinin Faysal ve Nesibe oğlu 17/05/1999 doğumlu Halep/Suriye nüfusuna kayıtlı olan Müşteki Muhammed KUSE'nin adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.



7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. Maddesi gereğince adı geçen müştekinin kararın ulusal düzeyde yayın yapan tirajı 50.000 üzerindeki gazetelerin birinde ve genel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında ilanen tebliğine, İlanen tebliğin, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra yapılmış sayılmasına ve kararın müştekiye tebliğ edildiği tarihten itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak bir beyanla hüküm hakkında Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere; belirtilen şekilde ve sürede istinaf yoluna başvurulmaması halinde kararın sanık ve sanık müdafinin talebi doğrultusunda Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine istinaf incelemesine gönderileceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02106310