GAZİANTEP 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. GAZİANTEP 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı , MEHMET ALİ ÖZDEMİR ile Davalılar GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MALİYE HAZİNESİ ve ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Dava konusu; Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Kapçağız Köyü Mahallesi 982 parsel sayılı taşınmazın batısında kalan ve yaklaşık 12.000 m2 civarında tarla olan ve aynı bölgede 795 sayılı parselin doğusunda bulunan bulunan ve yaklaşık 15.000 m2 civarında tarla olan taşınmazlarda tapulama harici alanda TMK m.713 ve ilgili diğer kanunlarda aranan koşulların oluştuğu bu sebeple tapuda davacı adına tescili talep edilmektedir. Bu taşınmazlar üzerinde bir hak iddiasında bulunanları duyuru tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2023/4 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN02171244