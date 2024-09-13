GAZİANTEP 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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GAZİANTEP 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/512 Esas

KARAR NO : 2023/225

Davacı GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Dosya kapsamına göre davalı Cankır Yener (14184052274) in adresi bulunmadığından, gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine karar verilmiştir.

Davalı Cankır Yener'in ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra Gerekçeli karar ve İstinaf Başvuru dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren davalının İKİ HAFTA içerisinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği hususu, gerekçeli karar yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 24/07/2024

#ilangovtr Basın no ILN02088870