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GAZİANTEP 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

GAZİANTEP 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 00:00

 

T.C.
GAZİANTEP
14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

Gaziantep14. Asliye Ceza Mahkemesince ;
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinin2014/1305 E. 2024/7 K. sayılı ilamıyla, Khalou ve Hamıde oğlu, 1970 HALEP doğumlu WALED KHALOU hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir.
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinin2014/1305 E. 2024/7 K. sayılı ilamıyla, Muhammed ve Hatice oğlu, 1976 HALEP doğumlu YASİR İBRAHİM hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir.
Gerekçeli kararın ve taraflarca sunulan istinaf/temyiz dilekçelerinin sanıkların adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 Sayılı Yasanın 28/1 Maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı CMUK'un 291. Maddesi gereğince takip edilen 7güniçerisinde mahkememize bir dilekçe vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile itiraz/istinaf/temyiz incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, itiraz/istinaf/temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı, veyahut mevcut itiraz/istinaf/temyiz dilekçeleri doğrultusunda işlem yapılacağı hususları TEBLİĞ VE İLAN OLUNUR.

 

#ilangovtr Basın no ILN02082500