GAZİANTEP 13. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. GAZİANTEP 13. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/618 Esas

DAVALI : HALİL MECİD Karşıyaka Mh. Onbaşı Sk. No:29/1 Şehitkamil/ GAZİANTEP

Davacı dava dilekçesinde özetle; Davalı ile yaklaşık 3 yıldır evli olduklarını, bu evliliklerinden müşterek bir çocuklarının bulunduğunu, davalı ile anlaşamadıklarını, davalı ile görüşmediğini, kendisinden haber alamadığını, babalık ve eş görevini yerine getirmediğini, bu nedenle davalı ile boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Gaziantep 13. Aile Mahkemesinin 2024/618 Esas sayılı dosyası ile yürütülen tanıma ve tenfiz davasında davalı olan, 99880814838 Yabancı kimlik nolu, 01/01/2001 Suriye doğumlu, Hasan ve Nezihe oğlu HALİL MECİD'e çıkarılan tebligatlar bila tebliğ iade dönmüş olup adres araştırmalarına rağmen davalının adres bilgilerine ulaşılamadığından dava dilekçesinin ve tensip zaptındaki hususların davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi, Tebligat Kanunun 31. Maddesi uyarınca, ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır. HMK.'nın 122. Maddesi gereğince, davalının dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap verebileceği, bu süre içinde cevap dilekçesi sunulmadığında HMK'nın 128. Maddesi gereğince dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, HMK.121.ve 129.maddeleri gereğince delil olarak gösterdikleri belgeleri dilekçelerine ekleyerek sunmaları ile başka yerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli açıklamaları yapmaları gerektiği, dayandıklan vakıaları ispata elverişli şekilde somutlaştırmaları gerektiği, dayandıkları delilleri ve hangi delilin hangi vakıanın ispatı için gösterildiğini açıkça belirtmelerinin zonunlu olduğu (m.194), cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesinde belirtmedikleri vakaları, dayanmadıkları delilleri daha sonra ileri süremeyecekleri, 7251 Sk. ile değişik 6100 sayılı HMK'nun 141. maddesi uyarınca tarafların cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesi ile serbestçe iddia ve savunmalarını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşaması tamamlandıktan sonra HMK 141/2 maddesi uyarınca ıslah ve karşı tarafın açık muvafakatı hükümleri saklı kalmak kaydı ile iddia ve savunmalarını genişletemeyeceği yahut değiştiremeyecekleri hususları tebligat yerine kain olmak üzere davalı HALİL MECİD'e İLANEN tebliğ olunur.

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