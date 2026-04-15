GAZİANTEP 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

GAZİANTEP 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2026 00:00

İLAN
GAZİANTEP 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/470 Esas
KARAR NO : 2025/404

Davacı TEİAŞ GENEL .MÜD. aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Dosya kapsamına göre davalı Oktay Açıkgöz adına yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığından TK28 MADDESİ uyarınca Gerekçeli Karar ile İstinaf Dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir .
Davalı Oktay Açıkgöz ilan tarihinden itibaren 7 GÜN sonra, Gerekçeli Karar ile İstinaf Dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren davalının İKİ HAFTA içerisinde itiraz ve cevaplarını bildirmesi gerektiği hususu, Gerekçeli Karar ve İstinaf Başvuru dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 19/01/2026

 

#ilangovtr Basın no ILN02448449