GAZİANTEP 11. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

GAZİANTEP 11. AİLE MAHKEMESİ

09.10.2025

Sayı :2024/284 Esas

İLAN

Mahkememizde görülmekte bulunan Çocukla Kişisel İlişki Kurulması davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

HÜKÜM :

DAVANIN KABULÜNE

1- Gaziantep 10.Aile Mahkemesinin 2019/241E. Ve 2021/66K. Sayılı kararı ile müşterek çocuklar 01/06/2014 doğumlu 99049576638 Yabancı Kimlik numaralı RİMES YUSUF ve 31/07/2015 doğumlu 99296209792 Yabancı Kimlik numaralı REYYAN YUSUF ile davalı baba arasında kurulan kişisel ilişkinin kaldırılmasına,

2- 492 sayılı harçlar kanununa göre alınması gerekli 615,40 TL harçtan davacı tarafça yatırılan 269,85 TL'nin mahsubu ile 345,50 TL harcın davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

3- Davacı tarafça yatırılan 269,85 TL Başvuru harcı, 269,85 TL Peşin harç ile gider avansından tebligat ve posta gideri olarak kullanılan 22.366,00 TL olmak üzere; toplamda 29.905,70 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4- Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT uyarınca hesaplanan 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5- Karar kesinleştiğinde kullanılmayan gider avansının talep ve istek halinde yatıran tarafa iadesine,

6- Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

7- HMK'nın 333.maddesi ve HMK'nin 47.maddesi gereğince karar kesinleştiğinde gider avansından kullanılmayan kısmının yazı işleri müdürü tarafından ilgilisi hesap numarasını bildirmiş ise hesabına aktarılmasına, aksi halde masrafın gider avansından karşılanmak suretiyle PTT vasıtasıyla adrese ödemeli olarak gönderilerek iadesinin sağlanmasına, Dair davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda verilen kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Gaziantep BAM'a istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi

#ilangovtr Basın no ILN02312973