GAZİANTEP 11. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GAZİANTEP 11. AİLE MAHKEMESİ

06.03.2025

Sayı :2024/365 Esas

İLAN

Davacı , DEDE DEMİRÇİ ile Davalılar , ADEM ALGAN, ADEM DEMİRÇİ, ALİ DEMİRÇİ, ALİ GÜNER, ALİYE DEMİRÇİ, ASLI DEMİRÇİ, ASLI YILDIZ, BAHAR YÜCEL, BAHİTTİN ALICI, BEHİYE KOÇAK, BEYHAN DEMİRÇİ, CENGİZ DEMİRÇİ, CUMA DEMİRÇİ, DÖNE BULUT, DURSUN GÜNER, EBUBEKİR DEMİRÇİ, EROL ALGAN, ESME DEMİRÇİ, FATİME POLAT, FATMA KOÇAK, GÜLDANE ASLAN, GÜLLÜ İLİKÇİOĞLU, GÜNER EYİHOYLU, HATİCE ATAŞ, MAHLİ DEMİRÇİ, MEHMET DEMİRÇİ, MEHMET DEMİRÇİ, MEHMET KOÇAK, MEMİK KOÇAK, MERYEM GÜLTÜRK, MESUT DEMİRÇİ, MÜKERREM KOÇAK, NAZIM DEMİRÇİ, NEJLA AKKULU, NİHAT DEMİRÇİ, NURDANE KOÇAK, OĞUZ ALICI, ÖKKAŞ DEMİRÇİ, ÖKKEŞ KOÇAK, ÖMER DEMİRÇİ, ÖZLEM ZOR, RAMAZAN DEMİRÇİ, REMZİ DEMİRÇİ, REŞİT ALGAN, SAFİNAZ KOÇAK, SAKİNE KARACA, SONGÜL DURAK, ŞÜKRAN DEĞER, TUĞBA ALGAN, TUĞÇE DEMİRÇİ, TURGAY DEMİRÇİ, TÜLAY TEMTEK, ÜLFER DEMİRCİ, YAHYA DEMİRÇİ, YAKUP KOÇAK, YASEMİN BEŞE, YASEMİN DEMİRÇİ, YASİN KOÇAK, YUNUS ALGAN, YUNUS KOÇAK, YUSUF DEMİRÇİ, YUSUF KOÇAK, ZENNUP ALGAN, ZİHNİ DEMİRÇİ arasında mahkememizde görülmekte olan Babalık (Babalık Davası) davası nedeniyle; Davacı Vekili dava dilekçesinde, davacının Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi Dımışkılı Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğunu, davacının Döne Gürcan ve Ahmet Demirçi'nin dini nikahlı evlilikleri neticesinde doğan müşterek çocukları olduğunu , taraflar arasında resmi nikah kıyılmadan Baba Ahmet Demirçi'nin 1972 yılında vefat ettiğini belirterek davacının ,davalıların Murisi Ahmet Demirçi'nin çocuğu olduğunun tespiti ile aralarında soybağının kurulmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.64261385566 T.C. Kimlik Numaralı davalı Bahittin ALICI'ya tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamıştır.

HMK.'nın 122. Maddesi gereğince tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap verilebileceği, bu süre içinde cevap verilmediğinde HMK'nın 128. Maddesi gereğince dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, tensip tutanağında belirtilen hususları yerine getirmediğinizde bu eksikliklerin HMK. 140-5 maddesi gereğince ancak ön inceleme aşamasında tamamlayabileceği, aksi taktirde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağı hususu ile,

Mahkememiz dosyasında 18/06/2025 günü saat 09:35'te ön inceleme duruşması yapılacak olup, Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız için tarafınıza 2 haftalık kesin süre verilmekle, kesin süre içerisinde delillerin sunulmaması ya da başka yerlerden getirtilmesi gereken yerlere ilişkin gerekli açıklamaların yapılmaması halinde söz konusu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları,

İş bu hususlar tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02198247