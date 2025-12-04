GAZİANTEP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

- İ L A N -

GAZİANTEP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2024/287Esas

Duruşma Tarihi : 06/03/2026

Duruşma Saati : 09:30

Davacı EKREM TANRIÖVER ve YAŞAR TANRIÖVER vekili tarafından, davalılar GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MALİYE HAZİNESİ, ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ve ZEYTİNLİ KÖYÜ MAHALLE MUHTARLIĞI aleyhine açılan " Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Zeytinli Mahallesinde bulanan, batısında Zeytinli Mahallesi 2891 parsel, doğusu , kuzeyi ve güneyi tescil harici olan , toplam 1.564,58 m2’lik taşınmazın” müvekkili adına tescilini talep etmiş olmakla; Yukarıdaki taşınmazın davacılar EKREM TANRIÖVER ve YAŞAR TANRIÖVER adına tapuya tesciline herhangi bir itirazı olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememiz dosyasına başvurmaları, aksi taktirde yargılama sonucunda mevcut dosya durumuna göre karar verileceği hususu ilan olunur.

