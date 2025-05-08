-İLAN-

GAZİANTEP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas No: 2024/505

Davacı HASRET KARAKUŞ ile Davalılar ABDURRAHMAN TAŞKIRAN, AHMET TAŞKIRAN, DİLEK KOÇ, SÜLEYMAN TAŞKIRAN, ŞEHİTKAMİL İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle; Dosya kapsamına göre davalı Ahmet TAŞKIRAN (T.C:45955198488)'ın adresi bulunmadığından, ilan yapılmasına karar verilmiş olup; dava dilekçesi ve tensip zaptı davalıya ilan yolu ile tebliğine karar verilmiştir. Davalı Ahmet TAŞKIRAN'a ilan tarihinden itibaren 7 GÜN sonra Dava Dilekçesi, Tensip Zaptı ve duruşma tarihi olan 11/06/2025 günü saat 09:30 olduğunun tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren davalının İKİ HAFTA içerisinde delillerini bildirmesi gerektiği hususu, dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02220088