FİNİKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

1. Finike Belediyesi tarafından, aşağıdaki gayrimenkul satış listesinde mahalle, cinsi, nitelikleri ve satış bedelleri yazılı gayrimenkuller, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği açık arttırma usulüyle satılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

GAYRİMENKUL SATIŞ LİSTESİ

S. NO GAYRİMENKUL BİLGİLERİ ADA PARSEL NİTELİĞİ MİKTARI (M2) İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDELİ (TL) %3 GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

1 KARŞIYAKA MAHALLESİ YANSITICI MEVKİİ

441 - 14

ARSA

305,31 KONUT ALANI EMSAL:1,40 3 KAT

₺7.632.750,00

₺229.000,00

2 ASARÖNÜ MAHALLESİ KÖYİÇİ MEVKİİ

116 - 12

ARSA

393,10 KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2

KAT TAKS:0,20 KAKS:0,40

₺2.358.600,00

₺71.000,00

3 ASARÖNÜ MAHALLESİ KÖYİÇİ MEVKİİ

117 - 7

ARSA

1.369,55 KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS:0,20

KAKS:0,40

₺8.217.300,00

₺247.000,00

2. Finike Belediyesi tarafından, aşağıdaki gayrimenkul satış listesinde mahalle, cinsi, nitelikleri ve satış bedelleri yazılı Oto Galeri Dükkanı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği açık arttırma usulüyle satılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

DÜKKAN SATIŞ LİSTESİ

S. NO GAYRİMENKUL BİLGİLERİ ADA PARSEL NİTELİĞİ MİKTARI (M2) BİNA YAŞI MUHAMMEN BEDELİ (TL) %3 GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

1 İNCİRAĞACI MAH. OTO GALERİCİLER SİTESİ ZEMİN KAT 2 BAĞIMSIZ BÖLÜM

NUMARALI DÜKKÂN

477/1

Dükkân

82,60

1

4.500.000,00

135.000,00

3. Finike Belediyesi tarafından, aşağıdaki gayrimenkul kiralama listesinde mahalle, cinsi, nitelikleri ve kiralama rayiç bedelleri yazılı gayrimenkuller, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği açık arttırma usulüyle kiralanmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

GAYRİMENKUL KİRALAMA LİSTESİ

SIRA NO İŞYERİ İSMİ veya NUMARASI m2 1 YILLIK KİRALAMA MUHAMMEN BEDELİ (KDV HARİÇ) TL GEÇİCİ TEMİNAT (TL) KİRA SÜRESİ 1 İNCİRAĞACI MAH. 477 ADA 1 PARSEL OTO GALERİCİLER SİTESİ 3 BB NUMARALI DÜKKAN 82,6 250.000,00 8.000,00 1 YIL 2 İNCİRAĞACI MAH. 477 ADA 1 PARSEL OTO GALERİCİLER SİTESİ 4 BB NUMARALI DÜKKAN 82,6 250.000,00 8.000,00 1 YIL 3 FİNİKE KENT MEYDANI 45/3 NOLU DÜKKAN 7 256.000,00 8.000,00 3 YIL 4 FİNİKE KENT MEYDANI 45/4 NOLU DÜKKAN 7 256.000,00 8.000,00 3 YIL 5 FİNİKE KENT MEYDANI 45/5 NOLU DÜKKAN 7 256.000,00 8.000,00 3 YIL 6 FİNİKE KENT MEYDANI 45/6 NOLU DÜKKAN 7 256.000,00 8.000,00 3 YIL 7 KALE MAHALLESİ LİMAN İÇİ 95 NUMARALI DÜKKAN 52 101.111,11 4.000,00 31.12.2025'e kadar 8 KALE MAHALLESİ LİMAN İÇİ 97 NUMARALI DÜKKAN 90 174.999,83 6.000,00 31.12.2025'e kadar 9 KALE MAHALLESİ LİMAN İÇİ 99 NUMARALI DÜKKAN 40 77.777,70 3.000,00 31.12.2025'e kadar 10 KALE MAHALLESİ LİMAN İÇİ 99/A NUMARALI DÜKKAN 50 97.222,13 3.000,00 31.12.2025'e kadar 11 KALE MAHALLESİ LİMAN İÇİ 103 NUMARALI DÜKKAN 63 122.499,88 4.000,00 31.12.2025'e kadar 12 YENİ MAHALLE 530 ADA 11 PARSEL KAPALI PAZAR YERİ 29 BB NUMARALI ASMA KAT DÜKKAN 28 50.000,00 2.000,00 3 YIL 13 YENİ MAHALLE 530 ADA 11 PARSEL KAPALI PAZAR YERİ 30 BB NUMARALI ASMA KAT DÜKKAN 28 50.000,00 2.000,00 3 YIL 14 YENİ MAHALLE 530 ADA 11 PARSEL KAPALI PAZAR YERİ 35 BB NUMARALI ASMA KAT DÜKKAN 28 50.000,00 2.000,00 3 YIL 15 YENİ MAHALLE 530 ADA 11 PARSEL KAPALI PAZAR YERİ 36 BB NUMARALI ASMA KAT DÜKKAN 28 50.000,00 2.000,00 3 YIL 16 YENİ HALK PAZARI 62 NOLU DÜKKAN 18 30.000,00 1.000,00 3 YIL 17 ESKİ MAHALLE SANAYİ İÇİ 89 NUMARALI DÜKKAN 60 65.000,00 2.000,00 3 YIL 18 FİNİKE ESKİ MAHALLE YAYLA BULVARI ŞEHİR İÇİ AKTARMA İSTASYONU 29-Z-01 NUMARALI DÜKKAN/TUVALET 16 26.000,00 1.000,00 3 YIL 19 FİNİKE ESKİ MAHALLE YAYLA BULVARI ŞEHİR İÇİ AKTARMA İSTASYONU 29-Z-03 NUMARALI DÜKKAN 16 70.000,00 3.000,00 3 YIL 20 FİNİKE ESKİ MAHALLE YAYLA BULVARI ŞEHİR İÇİ AKTARMA İSTASYONU 29-Z-04 NUMARALI DÜKKAN 16 70.000,00 3.000,00 3 YIL 21 FİNİKE ESKİ MAHALLE YAYLA BULVARI ŞEHİR İÇİ AKTARMA İSTASYONU 29-Z-05 NUMARALI DÜKKAN 16 70.000,00 3.000,00 3 YIL 22 FİNİKE ESKİ MAHALLE YAYLA BULVARI ŞEHİR İÇİ AKTARMA İSTASYONU 29-Z-06 NUMARALI DÜKKAN 16 70.000,00 3.000,00 3 YIL 23 FİNİKE ESKİ MAHALLE YAYLA BULVARI ŞEHİR İÇİ AKTARMA İSTASYONU 29-Z-07 NUMARALI DÜKKAN 16 70.000,00 3.000,00 3 YIL 24 FİNİKE ESKİ MAHALLE YAYLA BULVARI ŞEHİR İÇİ AKTARMA İSTASYONU 29-Z-09 NUMARALI DÜKKAN/BÜFE 16 36.000,00 2.000,00 3 YIL 25 KUM MAHALLESİ İNÖNÜ CADDESİ 10 NOLU ALAN 166 150.000,00 5.000,00 3 YIL 26 TURUNÇOVA KAPALI PAZAR YERİ A BLOK 4-K NUMARALI DÜKKAN 20 32.000,00 1.000,00 3 YIL 27 TURUNÇOVA KAPALI PAZAR YERİ B BLOK 4-G NUMARALI DÜKKAN 24 32.000,00 1.000,00 3 YIL 28 TURUNÇOVA KAPALI PAZAR YERİ B BLOK 4-H NUMARALI DÜKKAN 24 32.000,00 1.000,00 3 YIL 29 TURUNÇOVA SANAYİ 63/3 NOLU DÜKKAN 34 34.000,00 2.000,00 3 YIL 30 TURUNÇOVA SANAYİ 122 NOLU DÜKKAN 115 110.000,00 4.000,00 3 YIL 31 TURUNÇOVA DÜĞÜN SALONU 33/B NUMARALI KANTİN 28 50.000,00 2.000,00 3 YIL 32 YEŞİLYURT DÜĞÜN SALONU 1/A NUMARALI KANTİN 6 30.000,00 1.000,00 3 YIL

4. Gayrimenkul Satış ve Kiralama İhalesi 24 Nisan 2025 Perşembe günü saat 10:00’da, liste sırasına göre Eski Mahalle, Yayla Bulvarı 109. Sokak No:1 Finike Belediyesi Toplantı Salonu Finike / ANTALYA adresinde ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

5. İhaleye katılacak istekliler, her bir ihale için belirlenen Geçici Teminat Bedeli ile Şartname Bedelini (3.000,00 TL) en geç 22.04.2025 saat 17:00’ye kadar Belediyemiz Tahsilât Servisi ile belediyemizin Finike Ziraat Bankası Şubesindeki TR25 0001 0000 4033 5772 7250 01 numaralı hesabına yatırarak, şartnamede istenilen evrakları Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edecekler ve ihale dosyası açtıracaklardır.

6. Gayrimenkul Satış Listesinde bulunan gayrimenkullerin ve Oto Galeri Dükkanının satış bedeli ödeme şekli; İhale Onay Kararının ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında belirlenen oranda vade farkı alınarak %25’i peşin geriye kalan miktar birer ay ara ile 3 (Üç) eşit taksit şeklinde ödenecek olup; İhale Kesin Teminatı, İhale Damga Vergisi ve Tellallık Harcı Belediyemiz Tahsilât Servisi ile belediyemizin Finike Ziraat Bankası Şubesindeki TR25 0001 0000 4033 5772 7250 01 numaralı hesabına PEŞİN OLARAK ÖDENECEKTİR. Ödeme, tanınan süre içerisinde yapılmadığı takdirde ihale iptal edilecek ve katılımcının geçici teminatı belediyemiz adına gelir kaydedilecektir. SATIŞ BEDELİNİN TAMAMI BELEDİYEMİZE ÖDENDİKTEN SONRA TAPU DEVRİ YAPILACAKTIR.

7. Gayrimenkul Satış Listesindeki satışı yapılacak Oto Galeri Dükkanı ile kiralama listesinin 1. ve 2. Sırasındaki Oto Galeri Dükkanları sadece Oto Galericiliği amacıyla kullanılacaktır.

8. Kiralama Listesinin 3-6 sırasındaki FİNİKE KENT MEYDANI DÜKKANLARI için, faaliyet konusu olarak “ETRAFA DUMAN ve KOKU YAYAN, ÇEVRE SAĞLIĞI ve HİJYENİ TEHDİT EDEN IZGARA TARZI EKİPMAN KULLANAN İŞLETMELERE İZİN ve RUHSAT VERİLMEYECEKTİR.”

9. Kiralama İhale Bedeli; Birinci yıl kirası olup (KDV hariç), takip eden yıllarda kiralar TÜFE (12 aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında arttırılacaktır. Uhdesinde kalan kiracılar tanınan yasal süre içerisinde İhale Bedelinin %6’sı oranında Kesin Teminat Bedeli, Binde 5,69 (0,00569) oranında İhale Damga Vergisi, Binde 1,89 (0,00189) oranında Kira Sözleşmesi Damga Vergisi ödeyeceklerdir.

10. Gayrimenkul Kiralama İhalesi sonucunda, adına kira sözleşmesi düzenlenen gerçek veya tüzel kişilerin, sözleşmeyi müteakiben belediyemizin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı talebinde bulunmaları zorunludur.

11. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar.

12. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 84. Maddesi gereğince yasaklanan ve yasaklama işlemi başlatılan gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.

13. İhaleye dair tüm şartlar ve katılım için istenen evraklar ihale şartnamelerinde ayrı ayrı ve detaylı olarak belirtilmiştir.

14. İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve her türlü giderler alıcıya/kiracıya aittir.

15. İhale ile ilgili istenilen bilgiler ve idari şartname, belediyede mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden öğrenilebilir.

16. Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

17. İhale kararı, ihale komisyonu karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanır veya resmi gerekçeyle iptal edilebilir.

İlgililere ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN02201993