FİNİKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FİNİKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Finike Belediyesi tarafından, aşağıdaki gayrimenkul kiralama listesinde mahalle, cinsi, niteliği ve kiralama rayiç bedeli yazılı gayrimenkul, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği açık arttırma usulüyle kiralanmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

GAYRİMENKUL KİRALAMA LİSTESİ SIRA NO TAŞINMAZ İSMİ ve NUMARASI KİRALAMA RAYİÇ BEDELİ/PEŞİN GEÇİCİ TEMİNAT (%3) KİRA SÜRESİ 1 FİNİKE İLÇESİ KALE MAHALLESİ ŞERBETÇİ BULVARI NO:61 ADRESİNDE KAİN FİNİKE YAT LİMANI’NIN (FİNİKE MARİNA) İŞLETME HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ 24.000.000,00 TL+KDV 720.000,00 TL 1 YIL (01.01.2025-31.12.2025)

2- İhaleye katılacak tüzel kişilerin belediyemize vadesi geçmiş borcu bulunmaması gerekmekte olup, her katılımcı “BORCU YOKTUR” belgesini ibraz etmekle mükelleftir.



3- Gayrimenkul Kiralama İhalesi 10 Aralık 2024 Salı günü saat 10:00’da, Eski Mahalle, Yayla Bulvarı 109. Sokak No:1 Finike Belediyesi Toplantı Salonu Finike / ANTALYA adresinde ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4- İhaleye katılacak istekliler, ihale için belirlenen Geçici Teminat Bedeli ile Şartname Bedelini (50.000,00 TL) en geç 09.12.2024 saat 17:00’ye kadar Belediyemiz Tahsilât Servisi ile belediyemizin Finike Halk Bankası Şubesindeki TR67 0001 2009 5760 0007 0000 03 numaralı hesabına yatırarak, şartnamede istenilen evrakları Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edecekler ve ihale dosyası açtıracaklardır.

5- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar.

6- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 84. Maddesi gereğince yasaklanan ve yasaklama işlemi başlatılan tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.

7- Finike Yat Limanı’nın (Finike Marina) İşletme Hakkının Kiraya Verilmesi İhalesine; En az 10 (On) yıllık süre ile Marina İşletmeciliği yapan ve bunu resmi olarak belgelendirebilecek tüzel kişiler katılabilirler.

8- İhale onay tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ihale bedelinin tamamı PEŞİN olarak ödenecektir. Ayrıca kiracı tarafından ihale bedelinin binde 5,69’u oranında İhale Damga Vergisi Belediyemiz Tahsilat Servisi ile belediyemizin Finike Halk Bankası Şubesindeki TR67 0001 2009 5760 0007 0000 03 numaralı hesabına, ihale bedelinin binde 1,89’u oranında Kira Sözleşmesi Damga Vergisi ise Finike Mal Müdürlüğüne ödenecektir.

9- Finike Marinası halihazırdaki marina, yapı, tesis ve demirbaşları ile kiraya verilecektir. Kira Sözleşmesi bitiminde herhangi bir ek süreye tabi olmaksızın, kiracı işletmeci Finike Marinasını koşulsuz şartsız tahliye ederek üzerindeki tüm yapı, tesis ve demirbaşları belediyemize eksiksiz teslim edecektir.

10- İşletmeci, sözleşme süresince geçerli olmak üzere, Finike Belediyesi’nin uygun görerek resmi yazı ile bildireceği, bir yılda toplam en fazla 25 (Yirmibeş) adet yat için uygulanmak üzere fiyat tarifesi doğrultusunda tespit edilecek konaklama ve çekme atma ücretlerinden %25 oranında indirim uygulamayı taahhüt edecektir. Bu %25’lik indirimin %12,5 oranında indirimi doğrudan yat sahiplerine, geriye kalan %12,5 oranında indirim tutarı ise doğrudan Finike Belediyesi hesabına “Bağış Bedeli” olarak ödenmesi suretiyle uygulanacaktır.



11- Kiralama İhalesine dair tüm şartlar ve katılım için istenen evraklar Kiralama İhalesi Şartnamesinde ayrı ayrı ve detaylı olarak belirtilmiştir.



12- İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve her türlü giderler istekliye/kiracıya aittir.

13- İhale ile ilgili istenilen bilgiler ve idari şartname, belediyede mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden öğrenilebilir.



14- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

15- İhale kararı, ihale komisyonu karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanır veya resmi gerekçeyle iptal edilebilir.

İlgililere duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN02129599