FİNİKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C.

FİNİKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/122 Esas

DAVALI : ASEN MARINOV BOZHKOV - 6712094569 Bulgaristan Vatandaşlık Numaralı

Asıl dava dosyasında davacı Ali Ergül, birleşen dava dosyasında Maliye Hazinesi tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasında adresiniz meçhul olduğundan, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince bilirkişi raporunun ve ihtaratların ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Kadastro Bilirkişi raporunda özetle; " Kök muris Abdullah ve Emeti oğlu 1.7.1856 doğumlu, 12046610730 TC nolu Hainoğlu Mustafa ERGÜL'ün kayıtta belli olmayan ölümü ile mirasçı olarak Tek evladı, Mustafa ve Hatice oğlu, 1.7.1873 Doğumlu 12043610894 TC nolu Ali ERGÜL' ü bırakmış olduğu,Mustafa ve Hatice oğlu, 1.7.1873 Doğumlu 12043610894 TC nolu Ali ERGÜL' ün 20.6.1937 yılında dul ölümü ile mirasçı olarak Ali ve Hanife'den olma oğlu 1.3.1926 doğumlu Hüseyin ERGÜL' ü, Ali ve Hanife'den olma oğlu 23.3.1907 doğumlu Abdullah ERGÜL' ü, Ali ve Hanife'den olma kızı 14.5.1917 doğumlu Ayşe EROL'u, Ali ve Hanife'den olma kızı 14.3.1911 doğumlu (TUTİ) Dudu KAÇAR'ı bırakmış olduğu. Mirascılardan;Ali ve Hanife' den olma oğlu 1.3.1926 doğumlu Hüseyin ERGÜL'ün 27/02/1978 tarihinde ölümü ile mirasçı olarak, eşi Osman ve Ümmügülsüm kızı 5.9.1912 doğumlu 14395532732 TC Nolu Hatice ERGÜL ile evlatları 5.10.1952 doğumlu 21724300122 TC nolu Hassibe ERGÜL ve 10.8.1954 doğumlu 14389532960 TC nolu Ali ERGÜL'ü bırakmış olduğu, Ali ve Hanife'den olma oğlu 23.3.1907 doğumlu Abdullah ERGÜL'ün 19/11/1945 tarihinde ölümü ile mirasçı olarak, Eşi Osman ve Ümmügülsüm kızı 5.9.1912 doğumlu 14395532732 TC Nolu Hatice ERGÜL ile Evlatları 5.4.1942 doğumlu 20437331058 TC nolu Hanife ERGÜL ve 28.7.1945 doğumlu 14392532896 TC nolu Ümmügülsüm ERGÜL'ü bırakmış olduğu, Mirasçı Osman ve Ümmügülsüm kızı 5.9.1912 doğumlu 14395532732 TC Nolu Hatice ERGÜL'ün 21.8.1998 tarihinde dul olarak ölümü ile mirasçı olarak, Abdullah ve Hatice'den olma kızı 5.4.1942 doğumlu 20437331058 TC nolu Hanife ERGÜL'ü ve Abdullah ve Hatice' den olma kızı 28.7.1945 doğumlu 14392532896 TC nolu Ümmügülsüm ERGÜL'ü ve Hüseyin ve Hatice' den olma kızı 5.10.1952 doğumlu 21724300122 TC nolu Hassibe ERGÜL ve Hüseyin ve Hatice'den olma oğlu 10.8.1954 doğumlu 14389532960 TC nolu Ali ERGÜL'ü bırakmış olduğu.Ali ve Hanife'den olma oğlu 4.5.1917 doğumlu 21580293156 TC nolu Ayşe EROL'ün 10.5.1976 tarihinde Dul ölümü ile mirasçı olarak, Hüseyin ve Ayşe'den olma kızı 1.11.1941 doğumlu 29581026698 TC nolu Hanife EROL'u, ve Hüseyin ve Ayşe'den olma oğlu 31.5.1946 doğumlu 29764020550 TC nolu Dursun EROL'u, ve Hüseyin ve Ayşe'den olma oğlu 1.4.1953 doğumlu 30043011282 TC nolu Mehmet EROL'u, Hüseyin ve Ayşe'den olma oğlu 30.3.1955 doğumlu 28651057600 TC nolu Hasanali EROL'u, Hüseyin ve Ayşe'den olma oğlu 26.9.1958 doğumlu 28675056818 TC nolu Abdullah EROL'u, Hüseyin ve Ayşe'den olma oğlu 6.3.1960 doğumlu 28084076544 TC nolu Nasuh EROL 'u, bırakmış olduğu. Ali ve Hanife” den olma Kızı 14.3.1911 doğumlu (TUTİ) -Dudu KAÇAR'ın 5.4.1984 tarihinde dul ölümü ile mirasçı olarak, Hüseyin ve Dudu'dan olma kızı 1.2.1938 doğumlu 16015475368 TC nolu Ümmügülsüm KAÇAR'ı bırakmış olduğu.Kök muris Abdullah ve Emeti oğlu 1.7.1856 doğumlu, 12046610730 TC nolu (Hainoğlu) Mustafa ERGÜL'in Kanuni Tüm mirasçıları ve ölen mirascıların Nüfus Kaydındaki Kanuni mirasçılarının sayılarına göre Hisseleri doğrultusunda murisin mirası 192 hisseye itibar edilerek; 24/192 Hissesi Hüseyin ve Hatice' den olma 05.10.1952 doğumlu 21724300122 TC nolu Hassibe ERGÜL adına, 24/192 Hissesi Hüseyin ve Hatice'den olma 10.8.1954 doğumlu 14389532960 TC nolu Ali ERGÜL adına,24/192 Hissesi Abdullah ve Hatice'den olma 5.4.1942 doğumlu 20437331058 TC nolu Hanife ERGÜL adına, 24/192 Hissesi Abdullah ve Hatice'den olma 28.7.1945 doğumlu 14392532896 TC nolu Ümmügülsüm ERGÜL adına, 8/192 Hissesi Hüseyin ve Ayşe' den olma kızı 1.11.1941 doğumlu 29581026698 TC nolu Hanife EROL adına, 8/192 Hissesi Hüseyin ve Ayşe'den olma oğlu 31.5.1946 doğumlu 29764020550 TC nolu Dursun EROL adına,8/192 Hissesi Hüseyin ve Ayşe'den olma oğlu 1.4.1953 doğumlu 30043011282 TC nolu Mehmet EROL adına, 8/192 Hissesi Hüseyin ve Ayşe'den olma oğlu 30.3.1955 doğumlu 28651057600 TC nolu Hasanali EROL adına, 8/192 Hissesi Hüseyin ve Ayşe'den olma oğlu 26.9.1958 doğumlu 28675056818 TC nolu Abdullah EROL adına, 8/192 Hissesi Hüseyin ve Ayşe'den olma oğlu 6.3.1960 doğumlu 28084076544 TC nolu Nasuh EROL adına, 48/192 hissesi Hüseyin ve Dudu'dan olma kızı 1.2.1938 doğumlu 16015475368 TC nolu Ümmügülsüm KAÇAR adına isabet eden hisselerdir." şeklindeki rapora tebliğ tarihinden itibaren 2 (İKİ) hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, HMK 147/2 maddesi gereğince ''Duruşmanın atılı bulunduğu 23/09/2026 gün ve saat 09:05'te mahkemede hazır bulunmanız, geçerli özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmamanız halinde yokluğunuzda duruşmaya devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği tebligat yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı kanunun 28 ve 29.maddesi gereğince ilanın gazetede yayınlandığı tarihten 7 (YEDİ) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

ОБЯВЛЕНИЕ

РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ

РАЙОНЕН СЪД – ФИНИКЕ, ВТОРИ ПЪРВОИНСТАНЦИОНЕН ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

ДЕЛО №: 2025/122 по описа

ОТВЕТНИК: АСЕН МАРИНОВ БОЖКОВ — Български ЕГН: 6712094569

Тъй като адресът Ви е неизвестен по делото за отмяна на удостоверение за наследници, заведено срещу Вас от ищеца Али Ергюл по първоначалното дело и от Държавата, представлявана от Дирекция „Държавно съкровище“ при Министерство на финансите по съединеното дело, на основание член 28 от Закона за връчване на призовки и съдебни книжа № 7201 бе взето решение за връчване на експертното заключение на вещото лице и съдебните предупреждения чрез публикуване на публично обявление. В експертното заключение на кадастралното вещо лице накратко се посочва следното: „Първоначалният наследодател Мустафа ЕРГЮЛ (Хаиноглу), син на Абдула и Емети, роден на 1 юли 1856 година, с Единен граждански номер на Република Турция 12046610730, при смъртта си, чиято дата не е установена в регистрите, е оставил като единствен наследник своя син Али ЕРГЮЛ, син на Мустафа и Хатидже, роден на 1 юли 1873 година, с Единен граждански номер на Република Турция 12043610894. Али ЕРГЮЛ, син на Мустафа и Хатидже, роден на 1 юли 1873 година, с Единен граждански номер на Република Турция 12043610894, при смъртта си като вдовец на 20 юни 1937 година, е оставил като наследници своя син Хюсеин ЕРГЮЛ, роден на 1 март 1926 година от Али и Ханифе; своя син Абдула ЕРГЮЛ, роден на 23 март 1907 година от Али и Ханифе; своята дъщеря Айше ЕРОЛ, родена на 14 май 1917 година от Али и Ханифе; и своята дъщеря Дуду КАЧАР (ТУТИ), родена на 14 март 1911 година от Али и Ханифе. От наследниците: Хюсеин ЕРГЮЛ, син на Али и Ханифе, роден на 1 март 1926 година, при смъртта си на 27 февруари 1978 година е оставил като наследници съпругата си Хатидже ЕРГЮЛ, дъщеря на Осман и Юммюгюлсюм, родена на 5 септември 1912 година, с Единен граждански номер на Република Турция 14395532732, и децата им Хасибе ЕРГЮЛ, родена на 5 октомври 1952 година, с Единен граждански номер на Република Турция 21724300122, и Али ЕРГЮЛ, роден на 10 август 1954 година, с Единен граждански номер на Република Турция 14389532960. Абдула ЕРГЮЛ, син на Али и Ханифе, роден на 23 март 1907 година, при смъртта си на 19 ноември 1945 година е оставил като наследници съпругата си Хатидже ЕРГЮЛ, дъщеря на Осман и Юммюгюлсюм, родена на 5 септември 1912 година, с Единен граждански номер на Република Турция 14395532732, и децата си Ханифе ЕРГЮЛ, родена на 5 април 1942 година, с Единен граждански номер на Република Турция 20437331058, и Юммюгюлсюм ЕРГЮЛ, родена на 28 юли 1945 година, с Единен граждански номер на Република Турция 14392532896. Наследницата Хатидже ЕРГЮЛ, дъщеря на Осман и Юммюгюлсюм, родена на 5 септември 1912 година, с Единен граждански номер на Република Турция 14395532732, при смъртта си като вдовица на 21 август 1998 година, е оставила като наследници дъщеря си Ханифе ЕРГЮЛ (от Абдула и Хатидже), родена на 5 април 1942 година, с Единен граждански номер на Република Турция 20437331058; дъщеря си Юммюгюлсюм ЕРГЮЛ (от Абдула и Хатидже), родена на 28 юли 1945 година, с Единен граждански номер на Република Турция 14392532896; дъщеря си Хасибе ЕРГЮЛ (от Хюсеин и Хатидже), родена на 5 октомври 1952 година, с Единен граждански номер на Република Турция 21724300122; и сина си Али ЕРГЮЛ (от Хюсеин и Хатидже), роден на 10 август 1954 година, с Единен граждански номер на Република Турция 14389532960. Айше ЕРОЛ, дъщеря на Али и Ханифе, родена на 14 май 1917 година (в текста по-долу: 4 май 1917 година), с Единен граждански номер на Република Турция 21580293156, при смъртта си като вдовица на 10 май 1976 година е оставила като наследници дъщеря си Ханифе ЕРОЛ (от Хюсеин и Айше), родена на 1 ноември 1941 година, с Единен граждански номер на Република Турция 29581026698; сина си Дурсун ЕРОЛ (от Хюсеин и Айше), роден на 31 май 1946 година, с Единен граждански номер на Република Турция 29764020550; сина си Мехмет ЕРОЛ (от Хюсеин и Айше), роден на 1 април 1953 година, с Единен граждански номер на Република Турция 30043011282; сина си Хасанали ЕРОЛ (от Хюсеин и Айше), роден на 30 март 1955 година, с Единен граждански номер на Република Турция 28651057600; сина си Абдула ЕРОЛ (от Хюсеин и Айше), роден на 26 септември 1958 година, с Единен граждански номер на Република Турция 28675056818; и сина си Насух ЕРОЛ (от Хюсеин и Айше), роден на 6 март 1960 година, с Единен граждански номер на Република Турция 28084076544.Дуду КАЧАР (ТУТИ), дъщеря на Али и Ханифе, родена на 14 март 1911 година, при смъртта си като вдовица на 5 април 1984 година е оставила като наследник своята дъщеря Юммюгюлсюм КАЧАР (от Хюсеин и Дуду), родена на 1 февруари 1938 година, с Единен граждански номер на Република Турция 16015475368.Въз основа на броя на всички законни наследници на първоначалния наследодател Мустафа ЕРГЮЛ (Хаиноглу), син на Абдула и Емети, роден на 1 юли 1856 година, с Единен граждански номер на Република Турция 12046610730, и законните наследници според регистрите за населението на починалите наследници, наследството на наследодателя се разпределя на 192 (сто деветдесет и две) равни части, както следва: 24/192 идеални части на името на Хасибе ЕРГЮЛ...24/192 идеални части на името на Али ЕРГЮЛ...24/192 идеални части на името на Ханифе ЕРГЮЛ...24/192 идеални части на името на Юммюгюлсюм ЕРГЮЛ...8/192 идеални части на името на Ханифе ЕРОЛ...8/192 идеални части на името на Дурсун ЕРОЛ...8/192 идеални части на името на Мехмет ЕРОЛ...8/192 идеални части на името на Хасанали ЕРОЛ...8/192 идеални части на името на Абдула ЕРОЛ...8/192 идеални части на името на Насух ЕРОЛ...48/192 идеални части на името на Юммюгюлсюм КАЧАР...“Настоящото се уведомява чрез публично обявление, че в случай че не възразите срещу горепосоченото експертно заключение на вещото лице в срок от 2 (две) седмици от датата на връчването, ще се считате за отказал се от правото на възражение срещу него; че на основание член 147, алинея 2 от Гражданския процесуален кодекс следва да се явите в съда на 23 септември 2026 година от 09:05 часа, за която е насрочено съдебното заседание; че при непредставяне на доказателства за уважителна причина за неявяване, разглеждането на делото ще продължи във Ваше отсъствие и няма да можете да оспорвате извършените процесуални действия; че в съдебното заседание, в което приключи съдебното дирене, ще се премине към устни състезания; че в случай на отлагане на съдебното заседание за устни състезания, няма да Ви бъде изпращана отделна призовка и при запазване на разпоредбите на член 150, ще бъде постановено решение във Ваше отсъствие; както и че на основание членове 28 и 29 от Закон № 7201 настоящата публикация замества редовното връчване и се счита за връчена 7 (седем) дни след датата на публикуването ѝ във вестника.

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