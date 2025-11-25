FİNİKE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. FİNİKE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2025/3 Esas

DAVALI : İBRAHİM SAVAN TC:14926934738

Davacı tarafından aleyhinizde açılan Kişisel Eşyanın İadesi davasında adresiniz meçhul olduğundan, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince duruşma gününün ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Kuyumcu Bilirkişisinin 10/11/2025 tarihli raporunda özetle; davacı tarafça talep edilen ziynet eşyalarının1 adet 22 ayar bileziğin dava tarihinde 42.601,00 TL, 2 adet 22 ayar çeyrek altının dava tarihi itibariyle 9.940,00 TL, 1 adet 22 ayar tam altının 19.880,00 TL, 1 adet 22 ayar tam altının 19.880,00 TL, 1 adet 14 ayar küpenin 5.302,00 TL, 1 adet 14 ayar evlilik yüzüğünün 5.302,00 TL, 1 adet 14 ayar zincir kolyenin 17.675,00 TL, 1 adet 22 ayar çeyrekli bileziğin 34.081,00 TL toplam bedelin 154.661,00 TL olduğu tespit edilmiş olup;

"Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu" tebligat yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı kanunun 28 ve 29.maddesi gereğince ilan ve tebliğ olunur.

İlanın gazetede yayınlandığı tarihten 7 (yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

