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T.C. FETHİYE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2024/262 ESAS

Davacı Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü ile bir kısım davalılar ile davalılardan Nuray ÖZGÜR arasında mahkememizde görülmekte olan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) dava nedeniyle, müteveffa Nuray Özgür mirasçısı Murat Özgür'ün adresi tespit edilmediğinden ilanen tebliğe karar verildiğinden, Muğla ili, Fethiye ilçesi, Kaya Köyü, Turunçpınar mevkii 1330 nolu parselin davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile davacı idare adına tescili talep edilmiş ve duruşma günü 18.11.2026 günü saat 09.30'a bırakıldığı, istinaf karar ilamı davalı ve duruşma gün ve saatinin Murat Özgür'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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