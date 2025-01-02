FETHİYE 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

FETHİYE

5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2021/660

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının 01.11.2021 tarihli ve 2021/4218 esas sayılı iddianamesi ile sanık Özdem oğlu, Sevim'den olma, 26.11.1975 doğumlu Rafet Burçin Çalış, hakkında5237 Sayılı TCK'nın 179/3 md delaletiyle 179/2 ve 53/1 maddeleri uyarınca alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçu nedeni ile cezalandırılması talebi ile mahkememize kamu davası açılmış olup, sanığın mevcut adresine çıkartılan davetiyede sanığın tanınmadığından bahisle iade olunmuş, tüm aramalara rağmen tebliğe elverişli adresi temin edilemediğinden iddianamenin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Sanık Rafet Burçin Çalış; 5271 SK’nun 251 maddesi gereğince kovuşturma basit yargılama usulüne göre yapıldığından ve duruşma yapılmaksızın yokluğunuzda hüküm verileceğinden iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yazılı beyan ve delillerinizi bildirmeniz, bildirmediğiniz takdirde mevcut dosya delil durumuna göre karar verileceği 7201 sayılı tebligat kanunun 29. Maddesi gereğince iddianame tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02146376