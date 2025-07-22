FETHİYE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

FETHİYE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/94 Esas

KARAR NO : 2024/39

DAVALI : Yıldırım YILMAZ -Kazim ve Emine'den olma; 1966 Fethiye doğumlu

Davacı , Radife Kıvrak ile Davalı , Yıldırım Yılmaz arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) davası nedeniyle; mahkememizin 14/02/2024 tarihli kararı ile davanın Reddine dair verilen karar ve davacı vekilinin mahkememiz kararının kaldırılması talepli 24/06/2025 tarihli istinaf dilekçesi davalı Yıldırım Yılmaz'a gösterilen adreste tebligat yapılamadığından ve geçerli adresleri de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ve istinaf dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, tebliğinden itibaren 6100 Sayılı HMK'nun 345.maddesi gereğince 2 hafta içinde taraflarca istinaf yoluna başvurulabileceğine, istinaf merciinin İzmir Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi olduğuna, istinaf başvurusunun Hâkim veyahut Yazı İşleri Müdürü havaleli bir dilekçe ile gerekli harç ve giderlerin karşılanması koşuluyla Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere en yakın Asliye Hukuk Mahkemesine yapılabileceği, bu süre zarfında İstinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02264811