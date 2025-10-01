×
Güncelleme Tarihi:

FETHİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 00:00

23.07.2025

Sayı : 2020/312 Esas 

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Orman (Hazine Veya İdarece Açılan Tapu İptal İstemli) davası nedeniyle; Davalı NURAN ÖZYEŞİL'in "Adolfs Eeker We927 65307 Bad-Schwalbace/ALMANYA" adresine tebliğ yapılamamış olması nedeni ile ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle; Mahkememiz dosyasında ön inceleme duruşma günü tayin edilmiş olup, "12/11/2025 günü saat 10:10 'da duruşmaya gelmeniz, sulh için hazırlık yapmanız, duruşmaya gelmediğinizde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, HMK 139 madde uyarınca 2 haftalık kesin süre içinde dilekçede gösterip de henüz sunmadığınız delilleri sunmanız, gereken açıklamaları yapmanız, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız İHTAR olunur." şeklinde ihtar edildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02304407

 