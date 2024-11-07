FETHİYE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

FETHİYE

1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Dosya No : 2024/650 Esas

Karar No : 2024/1037

DAVACI: İLKER TEZCAN - İşçi Blokları Mahallesi 1538 Sokak 189 Blok No:27 İç Kapı No:2

Fethiye/MUĞLA

Davacı İlker Tezcan tarafından davalı Yasemin Tezcan aleyhine açılan 4721 Sayılı TMK Gereğince Tedavi Amaçlı Kişisel Koruma Kararı ilişkin davanın yapılan yargılama sonucunda davanın reddine dair verilen karar davacı İlker Tezcan'a gösterilen adreste tebligat yapılamadığından ve geçerli adresleri de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, tebliğinden itibaren 6100 Sayılı HMK'nun 345.maddesi gereğince 2 hafta içinde taraflarca istinaf yoluna başvurulabileceğine, istinaf merciinin İzmir Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi olduğuna, istinaf başvurusunun Hâkim veyahut Yazı İşleri Müdürü havaleli bir dilekçe ile gerekli harç ve giderlerin karşılanması koşuluyla Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere en yakın Sulh Hukuk Mahkemesine yapılabileceği, bu süre zarfında İstinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.

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