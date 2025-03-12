T.C.

FETHİYE

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

24.02.2025

Sayı :2025/178 Esas

Konu : İlan

İLAN

Davacı , MEHMET KURU ile Davalılar , FETHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI, FETHİYE MALMÜDÜRLÜĞÜ, MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Davaya konu kuzeyinde Muğla ili, Fethiye ilçesi, Eldirek Mahallesi, 180 ada 2 parsel bulunan güneyinde yol ve Eldirek Deresi, doğu ve batısında tapusuz taşınmazlar bulunan tapulama harici olan yaklaşık 537 m²'lik taşınmaz uzun yıllardır muris Ali Kuru' nun zilyetliğinde iken muris 2010 yılında vefat ettiği, 537 m²'lik taşınmaz davacı tarafından yoğun emek ve para sarfıyla imar ve ihya edilmek suretiyle ve 50-60 yıldır nizasız ve fasılasız olarak davacının zilyetliğinde bulunduğundan, hazine adına tescil edilmiş olan dava konusu taşınmazın tapu kaydının davacı adına TESCİLİ talep edilmiş olmakla, Yukarıda belirtilen dava konusu taşınmaz ile ilgili tescil talebine itiraz edenler var ise ilanın yayın tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ellerindeki yazılı belgeler ile Fethiye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/178 esas sayılı dosyasına müracaat etmesi, aksi halde hiçbir şekilde hak ve iddia sahibi olamayacakları İLANEN tebliğ olunur.

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