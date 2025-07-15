FETHİYE 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. FETHİYE 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/210 Esas

KARAR NO : 2025/250

Hakaret, Silahla Tehdit, Yol Kesmek Suretiyle Silahla Yağma suçlarından mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/05/2025 tarihli ilamı ile Müşteki Tatiana Semerikova' ya yönelik silahla yağma suçu nedeniyle TCK 149/1-a maddesi gereğince sanığın bu eylem yönünden 7 Yıl 6 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, Pavel ve Irına kızı, 10/01/1985 TATIANA SEMERIKOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Gerekçeli Kararın İLANEN TEBLİĞİNE, kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur. 14/07/2025

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