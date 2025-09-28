FERİZLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

FERİZLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/302 Esas

DAVACI : MURAT TEZBİTEN

DAVALILAR : MALİYE HAZİNESİ, FERİZLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI, SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasının; dava konusu Sakarya ili Ferizli ilçesi Abdürrezak mahallesi 105 Ada 410 parsel sayılı taşınmaz ile Tahirağa caddesi/yolu arasında bulunan, tapu kütüğünde kayıtlı olmayan ve tescil harici bırakılmış olan müvekkilin zilyetliğindeki yaklaşık 600 m2'lik yerin TMK. 713/3. Maddesi uyarınca tapu kaydının iptali ile davacı adına tapuda tesciline yönelik Ferizli Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılmıştır. Dava konusu taşınmazın kime ait olduğunu bizzat bilen kişilerin yada bir hak iddia edenlerin veya zilyetlik koşullarının gerçekleşmediğini iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 1 AY içinde Mahkememizin 2024/302 Esas sayılı dosyasına müracaatta bulunmaları, aksi halde dosyanın mevcut haline göre yargılamaya devam olunacağı hususları 7201 s. Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

