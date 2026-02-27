FERİZLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

FERİZLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/846 Esas

KARAR NO : 2024/229

Ferizli Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 25.06.2024 tarih ve 2023/846 Esas, 2024/229 Karar sayılı gerekçeli kararın;

HÜKÜM:

''Davanın KABULÜNE,

1- Sakarya İli, Ferizli İlçesi, Seyifler Mahallesi, Mezarlık Yanı Mevki, 241 Ada, 111 Parselde kayıtlı taşınmazın davalıların hisselerine düşen kısmın kamulaştırma bedelinin 1.009.740,61-TL olarak TESPİTİNE, davalılar adına olan hisseler yönünden tapu kaydının iptali ile Sakarya Otomotiv ve Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliği adına TESCİLİNE,

2- 2942 s. Kanun'un 10/9. maddesinin iptaline ilişkin 01/08/2023 tarihli resmi gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 05/04/2023 tarihli ve 2022/83 Esas 2023/69 Karar numaralı iptal kararı gereği tespit edilen kamulaştırma bedeline dava tarihinden itibaren karar tarihine kadar yasal faiz işletilmesine,

3- Tespit edilen kamulaştırma bedellerinin, tapu sicillerindeki tüm takyidatlar bedele yansıtılmak suretiyle, Ferizli Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2023/9 Esas 2023/79 Karar sayılı veraset ilamı, Sakarya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2019/300 Esas 2019/787 Karar sayılı veraset ilamı, Sakarya 9. Noterliği'nin 01/06/2023 tarihli ve 09171 yevmiye numaralı mirasçılık belgesi ve tapu kaydındaki hisseleri oranında davalılara derhal ödenmesine,

4- Harçlar Kanunu gereği alınması gereken 427,60-TL harçtan peşin alınan 179,90-TL harcın mahsubu ile bakiye kalan 247,70-TL karar ve ilam harcının davacıdan tahsil edilerek Hazineye irat kaydına,

5- Davalı Şuayip Kaçar kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T. gereği belirlenen 17.900,00-TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılara verilmesine,

6- Davanın mahiyeti gereği davacı taraf yararına vekalet ücreti taktirine yer olmadığına,

7- Davacı tarafın yapmış olduğu yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

8- Artan gider avansının kararın kesinleşmesinden sonra yatırana iadesine,

9- Fen bilirkişi raporu ve krokisinin kararın eki sayılmasına,

10- Fen bilirkişisi raporu ve krokisi ekli hükmün bir örneğinin Ferizli Tapu Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

Dair, davacı vekilinin ve davalı vekilinin yüzüne karşı, Kamulaştırma Kanunu 10 uncu maddesi gereğince tescil hükmü yönünden kesin, bedel yönünden ise gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine verilecek dilekçe ile Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildi.'' şeklindeki gerekçeli karara karşı davacı kurum tarafından ''İstinaf başvurumuzun kabulüne karar verilerek Mahalli ilk derece mahkemesince verilen kararın Bedel Yönünden Bozularak kamulaştırma davasına konu arazi için bedel tespitinin hakkaniyete uygun bir şekilde belirlenerek taleplerimizin kabulüne'' gerekçesi ile istinaf kanun yoluna başvurulmuş olup, gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesinin kendisine tebliğ yapılamayan davalı Recep Kaçar'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 20/02/2026

