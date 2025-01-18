FATSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. FATSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/382 Esas

DAVALI : HATİCE KANDAZ, Bekir Fahrettin ve Aliye kızı, 02/08/1950 D.lu 26294409770 T.C. Kimlik numaralı

Davacı Fatsa Belediye Başkanlığı tarafından Ordu ili, Fatsa İlçesi, Konakbaşı Mahallesi sınırlarında bulunan 2769 ada 2 parsel (eski 449) sayılı taşınmaz ile ilgili aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yurtiçi adresinize duruşma gününü bildirir davetiyenin çıkarıldığı, tebligatın tanınmadığından bahisle iade edildiği, mernis adresinizin bulunmadığı anlaşılmıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 04/03/2025 günü saat: 09:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun186. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 08/01/2025

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