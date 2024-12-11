FATSA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. FATSA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

ESAS SAYISI: 2024/9 Ort. Gid. Satış

Satış Memurluğu'muzda yürütülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi satış dosyasına esas olmak üzere;

Dosyamız hissedarlarından;

Pakize DANIŞ (314*****772), Nihal AYDIK (354*****666) tüm araştırmalara rağmen adresleri tespit edilememiş olup adlarına da Tebligat Kanunun ilgili maddelerine göre usulüne uygun tebliğler yapılamamış olup bu nedenle ilgililere ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Satışa konu Ordu ili, Fatsa ilçesi, Dolunay Mahallesinde kaim 2550 Ada Parsel sayılı taşınmaz 2.685,38.m2 yüzölçümünde olup taşınmaz tarla niteliğindedir. 08.02.2024 tarihinde yapılan kıymet takdiri neticesinde inşaat bilirkişisinin 11.03.2024 tarihli raporunda taşınmazın 19.512.290,00.TL olarak değer tespiti yapılmıştır.

Yapılacak satış ve ihale işlemlerine esas olmak üzere;

1. Artırmaya yönelik,

Başlangıç Tarih ve Saati : 08.01.2025 - 10:29

Bitiş Tarih ve Saati : 15.01.2025 - 10:29

2. Artırmaya yönelik,

Başlangıç Tarih ve Saati : 10.02.2025 - 10:29

Bitiş Tarih ve Saati : 17.02.2025 - 10:29 olarak belirlenmiş olup gazete ile neşir tarihinden itibaren kanuni süresi olan 7 güne 15 gün ilavesi ile 22 gün içinde İ.İ.K.nun 128/a maddesi gereğince (hissedarlar Pakize Danış ile Nihal Aydık ve tüm takyidat sahipleri ile hissedarlara) itiraz yolu açık olmak üzere ilan olunur.

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