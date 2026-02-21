FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR YANGIN, HİDROFOR, SİRKÜLASYON, ATIK SU, DRENAJ POMPALARI, GENLEŞME TANKI VE BOYLER BAKIM, ONARIM HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/310070

1-İdarenin

1.1. Adı : FATİH BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.2. Adresi : AKŞEMSETTİN MAH. ADNAN MENDERES BULVARI NO:54 FATİH/İSTANBUL

1.3. Telefon numarası : 02124531453

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 09.03.2026 - 10:00

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Fatih Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü

3- İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı : YANGIN, HİDROFOR, SİRKÜLASYON,ATIK SU, DRENAJ POMPALARI, GENLEŞME TANKI VE BOYLER BAKIM, ONARIM HİZMETİ ALIMI

3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 53 Kalem Yangın, Hidrofor, Sirkülasyon, Atık Su, Drenaj Pompaları, Genleşme Tankı Ve Boyler Bakım, Onarım Hizmeti Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Fatih Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

3.4. Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 06.04.2026, işin bitiş tarihi 31.12.2026

3.5. İşe başlama tarihi : 06.04.2026

4- Katılım ve yeterlik kriterleri: 4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir: 4.1.1. Teklif mektubu. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler: 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler. 4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler. 4.1.3. Geçici teminat. 4.1.4. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.3.2 Kalite ve Standarda ilişkin belgeler:

Bu maddede istenen standarda ilişkin diğer belgelere ait bilgiler:

Hizmet Yeterlilik Belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Pompalar, Genleşme tankı, Boyler sistemleri;

a) Periyodik Bakım onarımı,

b) Arıza giderme,

c) Servis Hizmetleri montajlı yedek parça değişim hizmetlerini,

ayrı ayrı, tamamını, bir kaçını yapmış olması benzer iş olarak kabul edilecektir.