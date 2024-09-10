FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FATİH BELEDİYESİ TEKSTİL ATIKLARININ TOPLANMASI VE GERİ KAZANIMI İŞİ İHALE İLANI

Madde 1 – Aşağıda nitelikleri belirtilen iş; 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince ve ilgili şartname uyarınca 15 ay (457 gün) süre ile en az 3.925.000,00 TL (Üç milyon dokuz yüz yirmi beş bin Türk Lirası) dan ihale yoluyla verilecektir.

Madde 2 – İşin Nitelikleri:

İşin Adı Fatih Belediyesi Tekstil Atıklarının Toplanması ve Geri Kazanımı İşi İşin Yapılacağı İlçe İstanbul İli, Fatih İlçesi İşin Kapsamı Fatih İlçe Sınırları Dâhili İşin Niteliği Tekstil Atıklarının Toplanması ve Geri Kazanımı İşin Miktarı 270 adet Tekstil Atığı Toplama Kumbarası İşin Süresi 01.10.2024 – 31.12.2025 (15 ay – 457 gün) Muhammen Bedel Tespit Komisyonu Onay Tarih/No 16.07.2024 / E-19535659-755.02.03-423/ 2024-678078 sayılı onay belgesi. İşin Muhammen Bedeli 3.925.000,00 TL İhale Başlangıç Fiyatı 3.925.000,00 TL Geçici Teminat Miktarı (%3) 117.750,00 TL İhale Usulü 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi (Açık Teklif Usulü) İhale İlan Şekli Basın İlan Kurumunca Tespit Olunacak Günlük Gazete İhale Tarih ve Saati 25.09.2024 – 10:00 İhale İlan Adedi 4 Defa Şartname ve ekleri İhale Şartnamesi ve Sözleşme Tasarısı Şartname Bedeli 1.000,00 TL İlgili Mevzuat ve Tebliğler Çevre Kanunu, Devlet İhale Kanunu, Sıfır Atık Yönetmeliği, Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği, İhale Komisyonunun Toplantı Yeri ve İhalenin Yapılacağı Yer Adresi Fatih Belediye Başkanlığı/Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı No.54 Fatih / İstanbul

Madde 3 – İlgili iş Belediye Encümenince 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri 45.Madde çerçevesinde “Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır.

Madde 4 – İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 5 – İhale Komisyonları tarafından alınan ihale kararları İta Amirlerince karar tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta Amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İta Amirlerince onaylanan ihale kararları onaylandığı tarihten itibaren en geç 5 (beş) gün içinde Yükleniciye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine posta yoluyla gönderilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7.inci gün, kararın Yükleniciye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır. İta Amirlerince onaylanan ihale kararının Yükleniciye tebliğinden itibaren 10 (on) gün içinde, Yüklenici tarafından sözleşme bedelinin tamamı Fatih Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ödenecektir. Aksi halde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Belediye’ ye irat kaydedilir. Yüklenici, oluşacak zararlardan dolayı Belediye’ den herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

Madde 6 – İhaleye ait işin özellikleri Madde-2’ de belirtilmiştir. Yüklenici işin özelliklerini önceden bilmiş sayıldığından daha sonra ihalenin sonucuna dair itirazları ve hak talepleri Belediye nezdinde geçersiz sayılacaktır.

Madde 7 – İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.

7.1. Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi,

7.2. En son tescile ait Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

7.3. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi,

7.4. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

7.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1), (2), (3)’ deki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

7.6. Muhammen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı,

7.7. Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.

7.8. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden, tekstil atıklarının toplanması ve geri kazanımı konusunda alınmış “Tehlikesiz Atıklar Toplama-Ayırma Belgesi”,

7.9. Fatih Belediyesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı,

7.10. İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanan ihale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı, belgelerinin ibrazı zorunludur.

7.11. İhaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını makbuz karşılığı satın alması zorunludur.

7.12. İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığı kontrol eder. Bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerinin tamamının aslı uygun olarak teslim alındığını belirten kimlik bilgilerini de içeren imzalı beyanı alınır.

Belgelerinin ibrazı zorunludur.

Madde 8 – İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak, yine aynı kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı belirtilen süreçte yatırmak şarttır.

Madde 9 – 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.Maddesinde sayılanlardan olmamak, aynı kanunun 83, 84 ve 85. Maddeleri ve diğer kanundaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, ihaleye katılamaz. Bu yasağa uymayarak ihaleye girenler, ihale üzerlerinde kalsa bile ihale fesih edilerek yatırılan teminat gelir kaydedilir.

Madde 10 – İhaleye girecekler ihale gününden bir (1) gün önce saat 16:00’ a kadar istenilen belgeler ile birlikte, İşletme Müdürlüğüne müracaat ederek ihaleye giriş belgesi almak zorundadır. İhale giriş belgesi aldıktan sonra aynı gün %3 geçici teminatı yatırmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat etmek zorundadır. Teminatını yatırmayanlar ihaleye katılamazlar. Teminatını yatıranlar ise ihale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklar.

Madde 11 – İhale üzerinde kalan şahıs veya şirket, süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde ihale iptal olur ve geçici teminatı İdare bütçesine irat kaydedilir.

Madde 12 – 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ve şartnamede belirtildiği şekilde ihalelere katılamayacak olan şahıs veya şirketler, ihalelere teklif veremezler. Teklif vermiş olsalar dahi teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 13 – Geçici teminat yatırıp ihaleye katılmayanların teminatları gelir kaydedilecektir. Geçici teminat yatırıp ihaleye katıldığı halde ihale üzerinde kalmayan isteklilerin teminatları kendilerine iade olunacaktır.

Madde 14 – Uygun bedele ulaşmayan ihalelerin yapılamayacak veya muhammen bedelin altında kalan teklifler kabul edilmeyip değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 15 – İhale üzerinde kalan Yüklenici ile Belediyemiz arasında yapılacak sözleşme tutarı

İdare hesabına yatıracaktır.

Madde 16 – Teminat mektubu verilecek ise limit dahili ve süresiz ibaresi aranır.

Madde 17 – İsteklilerin telgraf, posta vb. iletişim araçları ile yapacakları müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İLAN OLUNUR.

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