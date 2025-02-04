EZİNE SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. EZİNE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2013/8 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa MOZEMMEL AZİMİ'na ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Müteveffa MOZEMMEL AZİMİ'nun terekesi mahkememizce muhafaza altına alınmış olup, müteveffanın yasal mirasçıları yapılan tüm araştırmalara rağmen isim ve tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden, müteveffanın mirasçılarının işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 03/02/2024

İLGİLİ KİŞİ : MOZEMMEL AZİMİ -(Afganistan Uyruklu)

#ilangovtr Basın no ILN02166864