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T.C. EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/28 Esas30.05.2025

Konu : Gaiplik İlanı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile ÇANAKKALE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı vekili; Çanakkale ili, Bozcaada ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 248 ada 14 parsel sayılı taşınmazın 2880/5760 hisse maliki Nikola Masturyani oğlu Ankerko, 360/5760 hisse maliki Masturyani karısı Kaluda, 441/5760 hisse maliki Mihal oğlu Panayot, 532/5760 hisse maliki Masturyani oğlu Nikola, 532/5760 hisse maliki Masturyani oğlu Dimitri, 532/5760 hisse maliki Masturyani oğlu Vangel, 63/5760 hisse maliki Rinuda oğlu Dimitri, 63/5760 hisse maliki Rinuda oğlu İstirati, 63/5760 hisse maliki Rinuda oğlu Vasil, 84/5760 hisse maliki Emirsude kızı İstavrini'yi temsilen Bozcaada Sulh Hukuk Mahkemesinin 27/12/2002 tarih ve 2002/46 Esas ve 2002/43 Karar sayılı ilamı ile kayyım tayin edildiğini, Bozcaada Sulh Hukuk Mahkemesinin 15/05/2003 tarih ve 2002/32 Esas 2003/8 Karar sayılı kararı ile taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verildiğini ancak taşınmazın satışının gerçekleştirilemediğini, belirtilen taşınmazların kullanımından dolayı tahsil edilen tutarların Halkbankası Çanakkale Şubesinin AK009413 Nolu hesabında yönetilmeye devam edildiğini, Çanakkale ili, Bozcaada ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 248 ada 14 parsel sayılı taşınmazın hissedar malikleri Nikola Masturyani oğlu Ankerko, Masturyani karısı Kaluda, Mihal oğlu Panayot, Masturyani oğlu Nikola, Masturyani oğlu Dimitri, Masturyani oğlu Vangel, Rinuda Oğlu Dimitri, Rinuda oğlu İstirati, Rinuda oğlu Vasil, Emirsuda kızı İstavrini hakkında mahkeme tarafından verilen kayyımlık süresinin 10 yılı doldurduğundan, gaipliğine karar verilerek 10 yıldır kayyım tarafından idare edilen malvarlıklarının Hazineye intikaline karar verilmesini talep etmiş olup, sağ ise kendisinin müracaat etmesi değilse, gaipliği istenen Nikola Masturyani oğlu Ankerko, Masturyani karısı Kaluda, Mihal oğlu Panayot, Masturyani oğlu Nikola, Masturyani oğlu Dimitri, Masturyani oğlu Vangel, Rinuda Oğlu Dimitri, Rinuda oğlu İstirati, Rinuda oğlu Vasil, Emirsuda kızı İstavrini'nin gaipliğine karar verilebilmesi için hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde mahkememize sözlü veya yazılı olarak bilgi vermeleri ve mahkememizde hazır bulunmaları hususu ilanen tebliğ olunur.30.05.2025

#ilangovtr Basın no ILN02237228