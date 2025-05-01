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T.C. EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

15.04.2025

Sayı : 2023/311 Esas

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇANAKKALE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Davacı vekili; Çanakkale ili, Bozcaada ilçesi, Alaybey Mahallesinde bulunan, 531 ada 15 parsel sayılı taşınmazın 1/2 hisse maliki İsmail Bekir Efendi Oğlu Seracettin'e Bozcaada Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 15/12/2010 tarih 2010/47 esas, 2010/40 karar sayılı kararı ile 3561 sayılı yasa gereğince kayyım tayin edildiğini, Bozcaada Sulh Hukuk Mahkemesinin 19/01/2011 tarih ve 2010/42 Esas 2011/3 Karar sayılı kararı ile taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verildiğini ancak taşınmazın satışının gerçekleştirilemediğini, taşınmazın kullanımından dolayı tahsil edilen tutarların Halk Bankası Çanakkale Şubesi'nin TR91 0001 2009 6380 0005 0001 88 numaralı vadesiz hesapta değerlendirildiğini, Çanakkale ili, Bozcaada ilçesi, Alaybey Mahallesinde bulunan 531 ada 15 parsel sayılı taşınmazın 1/2 hisse maliki İsmail Bekir Efendi Oğlu Seracettin hakkında mahkeme tarafından verilen kayyımlık süresinin 10 yılı doldurduğundan, gaipliğine karar verilerek 10 yıldır kayyım tarafından idare edilen malvarlıklarının Hazineye intikaline karar verilmesini talep etmiş olup, sağ ise kendisinin müracaat etmesi değilse, gaipliği istenen İsmail Bekir oğlu Seracettin'in gaipliğine karar verilebilmesi için hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize sözlü veya yazılı olarak bilgi vermeleri ve mahkememizde hazır bulunmaları hususu ilanen tebliğ olunur. 15.04.2025

#ilangovtr Basın no ILN02215387