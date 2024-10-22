EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/389 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü vekili Av. Fatih Oruç tarafından davalılar Arif Yavuz, Kadriye Özütok ve Zeynep Hisar aleyhine açılan kamulaştırmaya tabi tutulan Çanakkale ili, Ezine ilçesi, Alemşah Mahallesi, 117 da, 28 parselde kayıtlı, 2.324,09 m2 miktarlı taşınmazın tamamı hakkında Karayolları Genel Müdürlüğünün 03/04/1978 tarih ve 1978/75 karar sayılı Kamu Yararı Kararına İstinaden Geyikli Behramkale İl Yolu Tavaklı Bakım Evi Sahası için 2,324,09 m2 lik taşınmazın tamamının mülkiyet hakkının tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi gereğince mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davasında; 1-Davacı Karayolları Genel Müdürlüğünün 03/04/1978 tarih ve 1978/75 sayılı Kararı gereğince belirtilen taşınmazın tamamının kamulaştırılmasına karar verildiği,2-Kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Ezine Şubesine yatırılacağı,

3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden on (10) gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

4-Açılacak davalarda husumetin Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,

5-Maliklere/malike çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz(30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

6-Otuz(30) gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN02107840