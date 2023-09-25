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EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ NDAN  

EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ NDAN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2023 00:00

İLAN

EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ NDAN  
İLAN

  1. Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi, Abdulhamithan Caddesi, No:84/A Kemerburgaz Şube Müdürlüğü alt katında bulunan 207,00 m² lik dükkan, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile 3 yıllığına kiraya verilmek üzere ihale edilecektir.
  2. Aylık Muhammen kira bedeli 25.000,00- TL
  3. Geçici Teminat 27.000,00 TL
  4. İhale 04.10.2023 Çarşamba günü saat 10:30’da Eyüpsultan Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır.
  5. Posta ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  6. Müracaatlar en geç 03.10.2023 Salı günü mesai saati bitimine kadar İşletme Müdürlüğü’ne yapılacaktır.
  7. İSTENİLEN EVRAKLAR

Özel Kişiler  :

  1. Nüfus cüzdan sureti (muhtarlıktan)
  2. İkâmetgah senedi (muhtarlıktan)
  3. Geçici teminat alındısı.
  4. İhale dosya bedeli alındısı.  
  5. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur belgesi   

Tüzel Kişiler:

  1. Faaliyet Belgesi (Ticaret Odası vs.)
  2. İmza sirküleri (Noterden)
  3. İhaleye katılacak kişi için yetki belgesi (Noterden)
  4. Geçici teminat alındısı.
  5. İhale dosya bedeli alındısı.  
  6. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur belgesi
  7. Şirket ortaklarına ait Belediyemize ait borcu olmadığına dair belge 

#ilangovtr Basın no ILN01891634

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#Basın No ILN01891634#İlangovtr