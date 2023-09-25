EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ NDAN
İLAN
- Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi, Abdulhamithan Caddesi, No:84/A Kemerburgaz Şube Müdürlüğü alt katında bulunan 207,00 m² lik dükkan, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile 3 yıllığına kiraya verilmek üzere ihale edilecektir.
- Aylık Muhammen kira bedeli 25.000,00- TL
- Geçici Teminat 27.000,00 TL
- İhale 04.10.2023 Çarşamba günü saat 10:30’da Eyüpsultan Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır.
- Posta ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
- Müracaatlar en geç 03.10.2023 Salı günü mesai saati bitimine kadar İşletme Müdürlüğü’ne yapılacaktır.
- İSTENİLEN EVRAKLAR
Özel Kişiler :
- Nüfus cüzdan sureti (muhtarlıktan)
- İkâmetgah senedi (muhtarlıktan)
- Geçici teminat alındısı.
- İhale dosya bedeli alındısı.
- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur belgesi
Tüzel Kişiler:
- Faaliyet Belgesi (Ticaret Odası vs.)
- İmza sirküleri (Noterden)
- İhaleye katılacak kişi için yetki belgesi (Noterden)
- Geçici teminat alındısı.
- İhale dosya bedeli alındısı.
- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur belgesi
- Şirket ortaklarına ait Belediyemize ait borcu olmadığına dair belge
#ilangovtr Basın no ILN01891634