EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EV EŞYASI , BEYAZ EŞYA, ELEKTRİKLİ EV ALETİ, MOBİLYA, MEFRUŞAT SATIN ALINACAKTIR
Muhtelif Ev Eşyası Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası (İKN)
:
2025/2446054
1- İdarenin
1.1. Adı
:
EYÜPSULTAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi
:
NİŞANCI MAHALLESİ EYÜP SULTAN BULVARI NO 72 EYÜPSULTAN/İSTANBUL
1.3. Telefon numarası
:
02124443000
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati
:
22.01.2026 - 10:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
:
Eyüpsultan Belediye Başkanlığı - Destek Hizmetleri Müdürlüğü
3- İhale konusu mal alımının
3.1. Adı
:
Muhtelif Ev Eşyası Alımı İşi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı
:
Toplamda 20 Kalem Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aleti, Mobilya, Mefruşat, Soba v.b. Muhtelif Ev Eşyası Alımı
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Mimar Sinan Mahallesi Kemerburgaz Yolu No:66 Eyüpsultan/İSTANBUL (Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Malzeme Deposu) adresine teslim edilecek.
3.4. Süresi/teslim tarihi
:
Yüklenici Firma 31.12.2026 tarihine kadar idarenin belirlediği adetlerde peyder pey teslim edilecektir.
3.5. İşe başlama tarihi
:
Sözleşmeye müteakip 3 gün içinde işe başlanacaktır.
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
4.3.1 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler:
Katalog
4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38'inci maddesine göre açıklama istenecektir.
