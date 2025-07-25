EÜAŞ İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

4-Düzeltilen Madde ve/veya Maddeler

:İhale tarihi 05.08.2025 tarihi saat:11:00’a ertelenmiştir. İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 05.08.2025 Salı günü – Saat 11:00’a kadar EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilirler.