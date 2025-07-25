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EÜAŞ İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

EÜAŞ İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2025 00:00

DÜZELTME İLANI

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

DÜZELTME İLANI
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt Numarası*: 2025/1017569
1-İdarenin 
a) Adresi:Dolum Tesisleri Mevkii Ambarlı-Avcılar / İSTANBUL
b) Telefon ve Faks Numarası:Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat)   Faks : (0212) 875 10-13
c) Elektronik Posta Adresi (varsa):ambarli.ticaret@euas.gov.trmesut.aslan@euas.gov.tr
2-İhale Konusu Mal Alımı İşinin
a) Adı:EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Tapis Denizden Soğutma Suyu Alma Sistemi Bakım Onarım Ve Temizlik İşi Hizmet Alımı işidir.
b) İhale Tarih / Saat:05.08.2025 saat:11:00
3-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı Gazete ve İnternet Haber Sitesinin Adı ve tarihi:Halkın Gazetesi Birgün – https://www.hurriyet.com.tr// 09.07.2025
4-Düzeltilen Madde ve/veya Maddeler :İhale tarihi 05.08.2025 tarihi saat:11:00’a ertelenmiştir. İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 05.08.2025 Salı günü  – Saat 11:00’a kadar EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilirler.

 

#ilangovtr Basın no ILN02266918

 