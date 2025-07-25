EÜAŞ İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

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DÜZELTME İLANI
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
|DÜZELTME İLANI
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
|İhale Kayıt Numarası*
|: 2025/1017569
|1-İdarenin
|a) Adresi
|:Dolum Tesisleri Mevkii Ambarlı-Avcılar / İSTANBUL
|b) Telefon ve Faks Numarası
|:Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat) Faks : (0212) 875 10-13
|c) Elektronik Posta Adresi (varsa)
|:ambarli.ticaret@euas.gov.tr; mesut.aslan@euas.gov.tr
|2-İhale Konusu Mal Alımı İşinin
|a) Adı
|:EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Tapis Denizden Soğutma Suyu Alma Sistemi Bakım Onarım Ve Temizlik İşi Hizmet Alımı işidir.
|b) İhale Tarih / Saat
|:05.08.2025 saat:11:00
|3-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı Gazete ve İnternet Haber Sitesinin Adı ve tarihi
|:Halkın Gazetesi Birgün – https://www.hurriyet.com.tr// 09.07.2025
|4-Düzeltilen Madde ve/veya Maddeler
|:İhale tarihi 05.08.2025 tarihi saat:11:00’a ertelenmiştir. İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 05.08.2025 Salı günü – Saat 11:00’a kadar EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilirler.
#ilangovtr Basın no ILN02266918