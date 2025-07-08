EÜAŞ İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TAPİS DENİZDEN SOĞUTMA SUYU ALMA SİSTEMİ BAKIM ONARIM VE TEMİZLİK İŞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

İHALE KAYIT NUMARASI : 2025/1017569

1-) İDARENİN :

a ) Adresi : Yakuplu Mah. Gençosman Cad. No:2 Beylikdüzü-İstanbul

b ) Telefon ve Faks No : Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat) Faks : (0212) 875 10-13

c ) Elektronik posta adresi : mesut.aslan@euas.gov.tr

2-) İHALE KONUSUNUN :

a) Niteliği : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Tapis Denizden Soğutma Suyu Alma Sistemi Bakım Onarım Ve Temizlik İşi Hizmet Alımı işidir.

b)Türü : Hizmet Alımı

c) Dosya No : 2025 / 21

d) Şartname Bedeli : 240,00 TL .

e) Hizmetin Teslim Yeri : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü B Santralı

f) İşin Süresi : Yer teslimine müteakip toplam 85 takvim günüdür

3-) İHALENİN :

a ) Yapılacağı Yer : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralı İşletme Müdürlüğü

b ) Tarihi ve Saati : 25.07.2025 Cuma günü – Saat 11.00’da

4-) İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Yakuplu Mah. Gençosman Cad. No:2 Beylikdüzü-İstanbul adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 240,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.

5-) İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 25.07.2025 Cuma günü – Saat 11:00’a kadar EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6-) Bu ihale Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

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