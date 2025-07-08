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EÜAŞ İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TAPİS DENİZDEN SOĞUTMA SUYU ALMA SİSTEMİ BAKIM ONARIM VE TEMİZLİK İŞİ HİZMETİ ALINACAKTIR
1-) İDARENİN :
a ) Adresi : Yakuplu Mah. Gençosman Cad. No:2 Beylikdüzü-İstanbul
b ) Telefon ve Faks No : Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat) Faks : (0212) 875 10-13
c ) Elektronik posta adresi : mesut.aslan@euas.gov.tr
2-) İHALE KONUSUNUN :
a) Niteliği : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Tapis Denizden Soğutma Suyu Alma Sistemi Bakım Onarım Ve Temizlik İşi Hizmet Alımı işidir.
b)Türü : Hizmet Alımı
c) Dosya No : 2025 / 21
d) Şartname Bedeli : 240,00 TL .
e) Hizmetin Teslim Yeri : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü B Santralı
f) İşin Süresi : Yer teslimine müteakip toplam 85 takvim günüdür
3-) İHALENİN :
a ) Yapılacağı Yer : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralı İşletme Müdürlüğü
b ) Tarihi ve Saati : 25.07.2025 Cuma günü – Saat 11.00’da
4-) İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Yakuplu Mah. Gençosman Cad. No:2 Beylikdüzü-İstanbul adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 240,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.
5-) İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 25.07.2025 Cuma günü – Saat 11:00’a kadar EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6-) Bu ihale Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.
#ilangovtr Basın no ILN02256375