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EÜAŞ İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

EÜAŞ İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 00:00

EÜAŞ İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TAPİS DENİZDEN SOĞUTMA SUYU ALMA SİSTEMİ BAKIM ONARIM VE TEMİZLİK İŞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

İHALE KAYIT NUMARASI : 2025/1017569

1-) İDARENİN :        
a ) Adresi                                   : Yakuplu Mah. Gençosman Cad. No:2 Beylikdüzü-İstanbul
b ) Telefon ve Faks No             : Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat)   Faks : (0212) 875 10-13
c ) Elektronik posta adresi      : mesut.aslan@euas.gov.tr
2-) İHALE KONUSUNUN :
a) Niteliği                         : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Tapis Denizden Soğutma Suyu Alma Sistemi Bakım Onarım Ve Temizlik İşi Hizmet Alımı işidir.
b)Türü                                      : Hizmet  Alımı
c) Dosya No                               : 2025 / 21
d) Şartname Bedeli                 : 240,00 TL .
e) Hizmetin Teslim  Yeri        : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü B Santralı
f) İşin Süresi                             : Yer teslimine müteakip toplam 85 takvim günüdür
3-) İHALENİN :
a ) Yapılacağı  Yer                   : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralı İşletme Müdürlüğü
b ) Tarihi ve Saati                    : 25.07.2025 Cuma günü  –  Saat 11.00’da
4-) İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Yakuplu Mah. Gençosman Cad. No:2 Beylikdüzü-İstanbul adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 240,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.
5-)  İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 25.07.2025 Cuma günü  – Saat 11:00’a kadar EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü   posta   ile  gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6-) Bu ihale Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

 

#ilangovtr Basın no ILN02256375