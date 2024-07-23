ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Belediyemizin hüküm ve tasarrufunda bulunan aşağıda adresi ve kullanım amacı belirtilen yerler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kiraya verilecektir.

KİRALIK YERİN ADRESİ KULLANIM AMACI TAHMİNİ KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ KİRA SÜRESİ İHALE

TARİHİ İHALE

SAATİ

Belediyemiz sınırları içerisinde ihale konusu yerlere ilişkin şartname ekindeki listede adresleri belirtilen 120 (yüzyirmi) adet yer Vitamin ve mineral ilaveli su otomatik satış makinesi yerleri 4.320,000,00-TL + KDV (DörtMilyonÜçYüzYirmiBin TL+KDV) 129.600,00-TL (YüzYirmiDokuzBinAltıYüz TL) 36 AY 30.07.2024 14:00

1) İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte, 30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5 Etimesgut/ANKARA adresinde Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2) İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a, 36, 37, 38, 39 40, 41 ve 42'nci maddelerine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilen yerlere ait şartname çerçevesinde yapılacaktır.

4) İhale edilen kiralık yerlerin muhammen bedeli; 36 aylık tahmini kira bedeli+KDV'dir. İhale sonucunda belirlenen kira bedeli takip eden yıllarda Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan Tüketici Fiyatı Endeksi (TÜFE-12 aylık ortalamalara göre yüzde değişim) (%) nispetinde artırılır.

4.1. Gerçek kişiler için;

4.1.1. Yerleşim Yeri Belgesi

4.1.2. Son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı belgesi

4.1.3. Gerçek kişiler adına katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği

4.2. Tüzel kişiler için;

4.2.1. Ticaret Odası Kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi

4.2.2. Tüzel kişiler adına katılacaklar için Yetki Belgesi ve İmza Sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği

4.2.3. Şirket yetkililerinin son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı

4.2.4. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi

4.3. Geçici teminat için; Belediyemiz veznesine veya hesabına yapılan ödemeye ilişkin tahsilat makbuzu veya dekont, bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi biri

4.4.İsteklikler, ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyan vermelidir.

4.5. İsteklilerin, ilan tarihinden sonra Belediyeye vadesi geçmiş borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

4.6. İstekliler, ihale konusu taşınmazları yerinde gördüğüne dair yazılı beyan vermelidir.

5) İstekliler, belgelerini ve beyanlarını en geç 29.07.2024 tarihi saat 16:00'ya kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.