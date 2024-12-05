ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

GERİ DÖNÜŞEBİLEN ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI, AYRIŞTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından:

Aşağıda nitelikleri belirtilen ve Belediyemiz sınırları içerisinde Geri dönüşebilen Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması, Ayrıştırılması ve Geri Dönüşüme Gönderilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince ihale edilecektir.



SIRA NO

İHALENİN KONUSU

İŞİN NİTELİĞİ

MUHAMMEN BEDEL (1 AYLIK)

MUHAMMEN BEDEL (25 AYLIK)

GEÇİCİ TEMİNAT (%3)

SÜRESİ İHALE DOKÜMANI BEDELİ İHALE TARİHİ VE SAATİ









1



Geri Dönüşebilen Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması, Ayrıştırılması İşi İhalesi İlçe sınırlarımız içerisinde Ambalaj ve Tekstil Atıklarının Geri Dönüştürüle bilinenlerin Belediyemiz Sınırlarındaki Konutlar, Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Eğitim Kurumları, Sağlık Kurumları, Satış Noktaları, Sanayiler, Lojmanlar, Oteller, İş ve Alışveriş Merkezlerinde Kaynağında Ayrı Ayrı Toplanması, Taşınması, Ayrıştırılması ve Geri Dönüştürülmesi İşi







432.500,00 TL

+

KDV







10.812.500 TL +

KDV







324.375 TL







25 Ay







3.500,00 TL



17/12/2024 Salı

Günü

Saat

14:00 da

1. İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte 30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi no:5 Etimesgut/ANKARA adresinde Encümen Toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.1. İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte 30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi no:5 Etimesgut/ANKARA adresinde Encümen Toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2. İhale; 2872 sayılı Çevre Kanunu, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Sıfır Atık Yönetmeliği uyarınca, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35/a, 36, 37, 38, 39, 40 ve 41maddelerine göre Kapalı Teklif Usulü “Arttırma” ile ihale konusu işe ait şartname çerçevesinde yapılacaktır.

3. İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Belediyemiz İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünde bedelsiz görülebilecek olup şartname 3.500,00 TL (ÜÇBinBeşYüzTL) karşılığında satın alınacaktır.

4. Söz konusu ihale işine ilişkin ihale muhammen bedeli; KDV dahil 25 aylık tahmini muhammen bedelidir. İhale sonucunda belirlenen aylık bedel ilk yıla ait bedel olup takip eden yıllarda Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan Tüketici Fiyatı Endeksi (TÜFE-12 aylık ortalamalara göre yüzde değişim) (%) nispetinde artırılır.

5. İhaleye katılacak olan İsteklilerde aranan şartlar.

5.1 Gerçek Kişiler İçin;

5.1.1 Teklif Mektubu (İç zarf içerisine konarak sunulacaktır),

5.1.2 Nüfus cüzdanı fotokopisi,

5.1.3 Noter tasdikli İmza beyannamesi,

5.1.4 Gerçek Kişiler adına katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği ile vekilin noter tasdikli İmza Beyannamesi,

5.1.5 İkametgâh Belgesi

5.1.6 Son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı belgesi.

5.1.7 Şartname ve eklerini satın aldığına dair belge,

5.1.8 Geçici Teminatı yatırdığına dair makbuz veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi biri,

5.1.9 Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınmış Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tip 1 konulu TAT (Toplama Ayırma Tesisi) ve GDT (Geri Dönüşüm Tesisi) Lisans Belgesi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi,

5.1.10 Ortak girişim olması halinde noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi,

5.1.11 İlan tarihinden sonra kesinleşmiş borcunun olmadığına dair (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,

5.2 Tüzel Kişiler İçin;

5.2.1 Teklif Mektubu (İç zarf içerisine konarak sunulacaktır),

5.2.2 Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

5.2.3 Şirket Yetkililerinin son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı belgesi.

5.2.4 Tüzel Kişiler adına katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği ile vekilin noter tasdikli İmza Beyannamesi,

5.2.5 İhalenin gerçekleştiği yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge veya Ticaret Odası Kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi,

5.2.6 Şartname ve eklerini satın aldığına dair belge,

5.2.7 Geçici Teminatı yatırdığına dair makbuz veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi biri,

5.2.8 Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınmış Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tip 1 konulu TAT (Toplama Ayırma Tesisi) ve GDT (Geri Dönüşüm Tesisi) Lisans Belgesi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi,

5.2.9 Ortak girişim olması halinde noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi,

5.2.10 İlan tarihinden sonra kesinleşmiş borcunun olmadığına dair (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,

5.3 İstenen atık toplama araçlarını bulunduracağına dair yüklenici taahhütnamesi.

5.4 İstenen Teknik Personelleri bulunduracağına dair yüklenici taahhütnamesi.

5.5 İhale yasaklısı olmadığına dair isteklilerin yazılı beyan vermeleri gerekmektedir.

5.6 İhale Komisyonu Belediye Encümeni olup isteklilerin belgelerini, beyanlarını ve tekliflerini 17/12/2024 tarih saat 14:00’a kadar İhale Komisyonuna ulaştırmaları şarttır.

5.7 Telefon: 0 312 939 94 90

5.8 İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Sema ÖZENALP

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdür V.

#ilangovtr Basın no ILN02134844