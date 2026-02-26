Güncelleme Tarihi:
DÜZELTME İLANI
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26'ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
|İhale Kayıt Numarası (İKN)
|:
|2026/256566
|1- İdarenin
|1.1. Adı
|:
|ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL ET İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
|1.2. Adresi
|:
|Kavaklı Mahallesi Kosova Caddesi No:17 Beylikdüzü/İstanbul BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL
|1.3. Telefon numarası
|:
|02126905171
|1.4. Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet adresi
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
|2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
|:
|17.02.2026 - 5557
|2.2. Gazete, internet sitesinin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)
|:
|BİZİM ANADOLU - 15.02.2026
www.hurriyet.com.tr - 15.02.2026
|3- Düzeltilen [madde/maddeler ]
2 - İHALENİN
2.1. Tarih ve Saati : 12.03.2026 - 11:00
