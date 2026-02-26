DÜZELTME İLANI

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26'ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/256566 1- İdarenin 1.1. Adı : ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL ET İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Kavaklı Mahallesi Kosova Caddesi No:17 Beylikdüzü/İstanbul BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02126905171 1.4. Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı 2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 17.02.2026 - 5557 2.2. Gazete, internet sitesinin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : BİZİM ANADOLU - 15.02.2026

www.hurriyet.com.tr - 15.02.2026 3- Düzeltilen [madde/maddeler ]

2 - İHALENİN

2.1. Tarih ve Saati : 12.03.2026 - 11:00

