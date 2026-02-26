×
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL ET İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2026 00:00

DÜZELTME İLANI

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26'ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası (İKN):2026/256566
1- İdarenin
1.1. Adı:ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL ET İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi:Kavaklı Mahallesi Kosova Caddesi No:17 Beylikdüzü/İstanbul BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL
1.3. Telefon numarası:02126905171
1.4. Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı:17.02.2026 - 5557
2.2. Gazete, internet sitesinin adı ve tarihi (yayımlanmış ise):BİZİM ANADOLU - 15.02.2026
www.hurriyet.com.tr - 15.02.2026
3- Düzeltilen [madde/maddeler ]

2 - İHALENİN 

2.1. Tarih ve Saati  : 12.03.2026 - 11:00

 

#ilangovtr Basın no ILN02410193

 