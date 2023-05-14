ESPİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

Espiye Tapu Siciline kayıtlı olup, Giresun İli, Espiye İlçesi, Sakarya Köyü'nde bulunan aşağıda dökümü gösterilen taşınmazların, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından kamulaştırılmasına karar verildiğinden aşağıda bildirilen taşınmaz malikleri ile anlaşma sağlanamadığından, “Kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan yerlerin BOTAŞ adına tescili” için Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim şirketince tapu malikleri aleyhine 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı kanun gereğince mahkememize açılan davaların yargılamasının, Espiye Asliye Hukuk Mahkemesinin aşağıda esas numarası belirtilen dosyalar üzerinden yürütüleceği, dosyaların duruşmalarının 07/06/2023 günü, saat 11:00'dan itibaren yapılacağı, ilgililerin, Espiye Asliye Hukuk Mahkemesine başvurabilecekleri, 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı kanunla değişik 10.Maddesi gereğince İLANEN duyurulur. 10/03/2023

Dosya No Taşınmazın özelliği ve parsel numarası Kamulaştırılacak Alan Taşınmazın Malikleri

2023/87 Sakarya Köyü, 119 ada 150 Parsel Fındık Bahçesi 819,88m² (Daimi) Ekrem Turan, Emine Demirel,

319,52m² (Geçici) Kemal Demirel, Orhan Demirel

2023/89 Sakarya Köyü, 119 Ada 148 Parsel Fındık Bahçesi 808,04m² (Daimi) İbrahim Turan, Battal Çelik

243,86m² (Geçici)

2023/91 Sakarya Köyü, 117 Ada 19 Parsel Fındık Bahçesi 907,10m² (Daimi) Abidin Tiryaki, Necati Tiryaki

636,70m² (Geçici)

2023/93 Sakarya Köyü, 113 Ada 4 Parsel Fındık Bahçesi 40,60m² (Daimi) Ekrem Turan, Emine Demirel,

85,29m² (Geçici) Kemal Demirel, Orhan Demirel

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