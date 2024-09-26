ESPİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ESPİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/120 Esas

DAVALI : COŞKUN GENÇ - 348*****022 T.C. Kimlik numaralı, İbrahim oğlu, 10/01/1981 doğumlu.

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili Av. Burçak Kalay Öncü'nün 17/07/2023 havale tarihli dava dilekçesi ile; Giresun ili Yağlıdere ilçesi Akdoğan Mahallesi sınırları içinde bulunan 107,46 m² büyüklüğündeki 345 ada 44 parsel numaralı taşınmazın tamamının kamulaştırılması zorunluluğunun hasıl olduğunu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 27/04/2021 tarih ve 2021/93 sayılı kararı ile Kamu Yararı Kararı alındığını, bu sebeple Giresun ili Yağlıdere ilçesi Akdoğan Mahallesi sınırları içinde bulunan 107,46 m² büyüklüğündeki 345 ada 44 parsel numaralı taşınmazın tamamının kamulaştırma bedelinin tespitini, yatırılacak bedel karşılığında taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil ve yol olarak tapudan terkinini talep etmiştir.



Davalı Coşkun Genç'in bildirilen adresine, mernis adresine ve adres araştırmasında tespit edilen adresine çıkarılan tebligatlar iade edildiğinden duruşma gününün, dava dilekçesinin ve bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.



İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren davalı Coşkun Genç'in iki haftalık kesin süre içerisinde delil ve cevaplarını bildirmesi gerektiği aksi durumda HMK'nın 128. Maddesi gereği dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, aynı zamanda 21/11/2024 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi taktirde HMK'nın 139. maddeleri uyarınca duruşmaya yokluğunda devam olunacağı, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, duruşma gününden sonra HMK 143 ve devamı maddeleri uyarınca tahkikat aşamasına geçileceği ve karar verileceği hususu, duruşma günügeçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 23/07/2024

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