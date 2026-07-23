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ESKİŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

ESKİŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2026 00:00

İLAN

T.C.
ESKİŞEHİR
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2026/145 Ort. Gid. Satış

Eskişehir 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2017/2284- 2023/2066 E. K sayılı dosyasında verilen satış kararı doğrultusunda satışa konu Eskişehir ili. Odunpazarı ilçesi, İmişehir Mah, 26916 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın 03/07/2026 tarihli yapılan kıymet takdirinde Ziraat Mühendisi bilirkişi tarafından verilen bilirkişi raporu ile 32.000.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Adresi tespit edilemeyen: Taşınmazda miras payı sahibi, bilinen ve tebliğ yapılamayan en son adresi: Mündelheımerstr. 66 Krefeld 47829 0 Krefeld /Almanya olan, Mikail ve Fikret kızı, 26/11/1983 doğ, 14585118890 TC Kimlik numaralı Malike Şevket Akar'a
İş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren yedi gün sonra kıymet takdiri raporunun tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliği tarihinden itibaren 7 gün içerisinde (gerekli harç ve gider avansını yatırmak suretiyle) Eskişehir 2 Sulh Hukuk Mahkemesine kıymet takdirine itiraz davası açabileceği hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02515976