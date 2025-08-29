×
ESKİŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2025 00:00

İ L A N

T.C.
ESKİŞEHİR
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI :2024/203 Ort. Gid. Satış

Eskişehir 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2019/1761-2019/2284 E.K sayılı dosyasında verilen satış kararı doğrultusunda satışa konu Eskişehir ili Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mah. 19895 ada 7 parsel (Eski:8755 ada, 7parsel) sayılı taşınmazın 05/11/2024 tarihli yapılan kıymet takdirinde inşaat bilirkişi tarafından verilen rapordadeğerinin 5.300.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Taşınmazda miras payı sahibi, bilinen ve tebliğ yapılamayan en son adresi "Heckschestr.39 A Hamburg/Almanya" olan, Ahmet ve Selma kızı, 22/03/1973 doğumlu, 16459969560 TC Kimlik numaralı SELMA EVSEN'E

İş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren yedi gün sonra kıymet takdiri raporunun tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliği tarihinden itibaren 7 gün içerisinde (gerekli harç ve gider avansını yatırmak suretiyle) Eskişehir 1 Sulh Hukuk Mahkemesine kıymet takdirine itiraz davası açabileceği hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. 28/08/2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02286025

 