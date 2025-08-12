İLAN

T.C.

ESKİŞEHİR

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2023/79 Ort. Gid. Satış

Eskişehir 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/582 -2017/2184 E. K sayılı dosyasında verilen satış kararı doğrultusunda satışa konu: Eskişehir ili Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi 24545 ada 5 parsel- 24549 ada 2,3 parseller- 24550 ada 1,2,3,4,5 parsellerin 1 ihale tarihi:09/09/2025 - 2 ihale tarihi 22/09/2025 olarak belirlenmiştir. Artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/79 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilmekte olup;

Adresi tespit edilemeyen:

Taşınmazda miras payı sahibi, bilinen ve tebliğ yapılamayan en son adresi Kraetzenstr.89, 9015 st. Gallen/İsviçre olan, Kemal ve Sabahat oğlu, 01/06/1971 doğumlu, 31594550978 TC Kimlik numaralı GÜRHAN UZUN'a,

İş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren yedi gün sonra satış ilanının tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02275828