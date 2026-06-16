ESKİŞEHİR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ESKİŞEHİR

İCRA DAİRESİ

2026/478 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/478 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu Eskişehir İli, merkez Tepebaşı İlçesi, Batıkent mahallesi, 19349 ada ,3 parselde bulunan dairenin adresi Batıkent mahallesi, Bağlarbaşı sokak, Çınar Sitesi , A blok , No:11, Kat: zemin, D: 1 Dairenin ön yüzü sitenin bahçesine cephelidir. güney ön cephelidir. Bodrum+üç katlı binanın zemin katında olup, yüksek zemin katlı dairedir. Dairenin brüt alanı 116,80M²+ortak alan 50,75 m²= 167,55 m² olup, Net Alanı 98,63 m² dir. Dairenin bodrum katta kapalı ortak kullanımlı otoparkı mevcuttur. Salon+3 oda+mutfak-+banyo+duş+wc+antre+Balkon dan (balkon cam ile kapatılmış) ibarettir. Asansörü ve kapalı otoparkları vardır. Taşınmazın değeri 8.500.000,00 TL. dir.

Adresi : Batıkent Mahallesi Bağlarbaşı Sokak Çınar Sitesi A Blok No: 11 Zemin Kat Daire :1 Tepebaşı Eskişehir Tepebaşı / ESKİŞEHİR

Yüzölçümü : 98,63 m2

Arsa Payı : 17/297

İmar Durumu :1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına göre ayrık nizam 3 kat konut alanına isabet etmektedir. TAKS:0,30 , KAKS: 0,90 yapılaşma koşulu bulunmaktadır.

Kıymeti : 8.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:M.V. Adına intifa hakkı vardır ve tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:08

Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 10:08

Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 10:08

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Satışa konu Eskişehir İli, merkez Odunpazarı İlçesi, Arifiye mahallesi, 12992 ada, 4 parsel Kat : zemin ve Bodrum , B.B.No : 8, Arsa Payı: 22 / 108 olan işyerinin adresi Arifiye mahallesi, Süleyman Çakır caddesi, Karyeli apartmanı , No :28 /A , Kat: zemin+bodrum' dur. İşyerinin tavanı spot ışıklandırmalıdır. Yerler seramik ile kaplıdır. İç merdiven mermer kaplıdır. Bodrum katta hol+wc vardır. Ana Bina: Süleyman Çakır caddesi üzerinde olup, güney ön cephelidir. Meskun mahal içindedir. Bakımlı, ve ulaşımı rahat bir binadır. Asansörü vardır. İşyerinin satış bedeli17.500.000,00 TL'dir.

Adresi : Arifiye Mahallesi Süleyman Çakır Caddesi Karyeli Apartmanı No: 28 /AKat : Zemin + Bodrum Odunpazarı/ ESKİŞEHİR

Yüzölçümü : 259,50 m2

Arsa Payı : 22/108

İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre bitişik nizam 8 kat (B-8) ( TİCK) ticaret konut alanına isabet etmektedir.

Kıymeti : 17.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 11:24

Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 11:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 11:24

Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 11:24

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Satışa konu Eskişehir İli, merkez Tepebaşı İlçesi, Batıkent mahallesi, 19103 ada , 1 parsel Blok : A, Kat: zemin, B.B.No: 1, Arsa Payı: 1 /32, Dairenin brüt alanı 169,00 m² olup, Net Alanı 138,00 m²+balkon 13,21 m²= 151,21 m²dir. Dairenin bodrum katta kapalı otoparkı (21,00 m2) mevcuttur. Salon:3 oda+mutfak-2 banyo-kiler-wc+antre hol+2 Balkon dan (balkon cam ile kapatılmış) ibarettir. Asansörü ve kapalı otoparkları vardır. Taşınmazın satış bedeli 8.800.000,00 TL. dir.

Adresi : Batıkent Mahallesi Cebeci Sokak Yakamoz Evleri No:4 A Blok Kat: Zemin D:1Tepebaşı / ESKİŞEHİR

Yüzölçümü : 151,21 m2

Arsa Payı : 1/32

İmar Durumu :1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına göre kısmen ayrık nizam 4 kat konut alanına ve kısmen ayrık nizam 4 kat ticaret konut alanına isabet etmektedir. 4 katta TAKS: 0,30 , KAKS: 1,20 yapılaşma koşulu bulunmaktadır.

Kıymeti : 8.800.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:Eskişehir kadastro müdürüğü'nün 27/09/2011 tarih 6472 sayılı yazısına istinaden aşağısöğütönü2427, 10067 ada 1 parsel, 100075 ada 2 ve 3 parsellerin koordinat değerlerine göre kapsadığı alanlar mükerrerlik oluşturmaktadır beyanıve AT Diğer (Konusu: Parsel Eskişehir İnünü Ovası Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK Kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. ) Beyanı vardır.

Ayrıca tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 14:56

Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 14:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 14:56

Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 14:56

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02489514